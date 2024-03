Centro-Direita da Europa apoia Ursula von der Leyen para um segundo mandato como Presidente da Comissão Europeia

O Partido Popular Europeu, de centro-direita, apoiou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a permanecer no cargo por mais cinco anos, até 2029.

Numa votação em que ela foi a única candidata, primeiros-ministros, membros do Parlamento Europeu e dirigentes partidários votaram num congresso em Bucareste. Uma multidão de políticos e agentes políticos reuniu-se em torno de von der Leyen no palco para a felicitar após o anúncio do resultado — o que não foi unânime.

Cerca de 800 delegados puderam votar, mas muito menos se preocuparam em fazê-lo. Cerca de 400 do total de 499 votos expressos foram a favor de von der Leyen, com 10 votos considerados nulos e 89 votando contra ela. Isso significa que cerca de 18% do PPE votaram contra ela.

Mas a sua nomeação como principal candidata do PPE era esperada por todos.

Líderes como o irlandês Taoiseach Leo Varadkar, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, foram vistos anteriormente votando na quinta-feira, num evento que foi uma demonstração de força para o centro-direita da Europa.

Os republicanos franceses e o partido esloveno do ex-primeiro-ministro Janez Janša estavam entre os poucos rebeldes.

O peso pesado conservador francês Michel Barnier , ex-Comissário Europeu e negociador chefe do Brexit, recusou-se a apoiar Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia. Barnier, que concorreu sem sucesso para ser o principal candidato do PPE ao posto de Presidente da Comissão Europeia contra Jean-Claude Juncker em 2014, descreveu o histórico de von der Leyen como misto.