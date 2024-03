EUA pressionam aliados para aumentarem restrições ao acesso da China à tecnologia de semicondutores

O governo dos Estados Unidos está a pressionar aliados, incluindo os Países Baixos, a Alemanha, a Coreia do Sul e o Japão, para reforçarem ainda mais as restrições ao acesso da China à tecnologia de semicondutores, um esforço controverso que está a atrair resistência em alguns países, anunciou a Bloomberg.

A última iniciativa do governo Biden visa tapar lacunas nos controles de exportação impostos nos últimos dois anos e restringir o progresso da China no desenvolvimento de capacidades domésticas de chips. Por exemplo, os EUA estão a apelar aos Países Baixos para que impeçam a ASML Holding NV de prestar assistência e reparar equipamentos sensíveis de produção de chips que os clientes chineses adquiriram antes de os limites às vendas desses dispositivos terem sido implementados este ano.

Os EUA também querem que as empresas japonesas limitem as exportações para a China de produtos químicos especializados essenciais para a fabricação de chips.

Tóquio e Haia responderam friamente à última pressão de Washington, argumentando que querem avaliar o impacto das suas actuais restrições antes de considerarem medidas mais rigorosas. Funcionários do Departamento de Comércio dos EUA levantaram a questão em Tóquio durante uma reunião sobre controles de exportação no mês passado.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, criticou os EUA por imporem uma ampla gama de restrições comerciais ao país asiático.

A administração Biden tem visado a indústria de semicondutores da China desde 2022, impondo controlos abrangentes à exportação de máquinas avançadas de produção de chips e de chips sofisticados como os utilizados para desenvolver inteligência artificial. O Japão e a Holanda, os dois principais países onde são desenvolvidos equipamentos para a fabricação de chips, juntaram-se ao esforço dos EUA no ano passado.

As autoridades norte-americanas ficaram chocadas em Agosto passado, quando a chinesa Huawei Technologies Co. revelou um smartphone alimentado por um chip caseiro que está mais de uma geração à frente de onde os EUA tentaram travar o progresso do país asiático.

A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, prometeu tomar as medidas “mais fortes possíveis” após o avanço da Huawei, enquanto os legisladores republicanos pediram um bloqueio completo do acesso da Huawei e de seu parceiro fabricante de chips, Semiconductor Manufacturing International Corp. , à tecnologia dos EUA.

Os EUA também querem atrair mais países para o seu bloqueio ao controlo das exportações. A administração Biden está a tentar trazer a Alemanha e a Coreia do Sul para um acordo que já inclui o Japão e a Holanda, uma vez que todos os quatro países albergam empresas-chave na cadeia de fornecimento de semicondutores.

Para a Alemanha, um dos intervenientes críticos é a Carl Zeiss AG , um fabricante de vidro especializado que fornece à ASML os componentes ópticos necessários para a produção avançada de chips. Os EUA querem que a Alemanha faça com que a Zeiss pare de enviar esses componentes para a China.

No ano passado, Berlim ponderou sobre a possibilidade de restringir as exportações de chips químicos para a China, mas o chanceler Olaf Scholz , que deverá visitar a China em abril, ainda não tomou uma posição sobre o assunto. Enquanto isso, o vice de Scholz, Robert Habeck , está visitando os EUA esta semana e se encontrará com Raimondo durante sua viagem.

Além disso, os EUA mantiveram conversações com a Coreia do Sul sobre controles de exportação de chips, dado o papel de liderança do país na produção de chips e no fornecimento de peças sobressalentes para equipamentos de fabricação de chips. Os dois países lançaram um diálogo estruturado em fevereiro, depois de responsáveis norte-americanos terem solicitado aos seus homólogos em Seul que se juntassem ao grupo multilateral no ano passado, segundo algumas pessoas.