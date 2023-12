Benarfa eleva Kabuscorp para a segunda posição do Girabola

O atacante da formação palanquina marcou aos 57 minutos, colocando a sua equipa no segundo posto, ainda que à condição, com 11 pontos, mais um que o Petro de Luanda (3° com 10pts) que viu o seu jogo adiado pelo seu envolvimento na Liga dos Clubes Campeões.

A jogar na condição de anfitriã, o Kabuscorp beneficiou das melhores oportunidades de golo desde o início da partida com Lizandro, aos 7 minutos, a desferir um remate

Obrigando o guarda-redes a uma defesa difícil.

Depois foi a vez de Castro, que recebeu um passe colocado dentro da área e rematou frontal para a defesa do guarda-redes Agostinho, seguindo-se outra jogada perigosa protagonizada por Jó Vidal, aos 15`, que com um cabeceamento quase marcava.

A formação do Máquis trocava a bola no meio-campo para o contra-ataque, com Igor a criar inúmeras situações, algumas bem controladas pelos Jó Vidal e Adair.

O intervalo chegou sem que se registrasse qualquer golo.

Logo nos primeiros minutos do reatamento, o Máquis ameaçou a baliza oposta com o remate forte de Jorginho a obrigar Landu a desviar o esférico com uma palmada para canto.

O técnico Mário Soares, inconformado com a exibição do plantel, mexeu no “xadrez” , lançando Gogoro para o lugar de Igor e Francis para a posição de Rosário, ambos aos 67 minutos, mas o placar jamais se alterou.

Com este resultado, o FC mantém-se no 8° posto com 7 pontos. JAD/MC