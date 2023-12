EUA: Ecos do encontro entre João Lourenço e Joe Biden na imprensa internacional

Durante o encontro histórico, o Chefe de Estado angolano, que esteve, pela primeira vez, num “tête-à-tête” com o Presidente norte-americano, na Sala oval da Casa Branca, expressou a total abertura de Angola para reforçar a parceria económica com este país ocidental

Já Joe Biden aproveitou o encontro para felicitar o Presidente angolano pelo seu papel em prol da estabilidade e pacificação da Região dos Grandes Lagos, em particular da República Democrática do Congo (RDC).

No seu breve pronunciamento, antes do começo das conversações oficiais, Biden reafirmou o compromisso do seu país para ajudar a desenvolver Angola e África.

A propósito do encontro, a Reuters, numa peça jornalística com o título “

Biden planeia viagem a Angola enquanto promessa de viagem a África perdura”, destaca o facto de o Presidente norte-americano ter reafirmado o apoio ao desenvolvimento de Angola, em particular.

A Reuters dá ainda conta que uma futura visita de Biden a Angola poderá marcar um envolvimento renovado com África, num momento de turbulência internacional.

Por seu turno, a Apnews surge com o título “Biden recebe o Presidente angolano num esforço para mostrar laços fortalecidos.

Avança que o Presidente Joe Biden procurou reafirmar o seu compromisso com África, mesmo quando duas guerras consomem grande parte do foco da política externa da sua administração.

Com o título “Biden encontra-se com líder angolano enquanto os EUA pretendem combater a China em África”, o France24 adianta que os dois Estadistas aproveitaram o momento para discutir infra-estruturas e segurança regional.

O Japantimes destaca “A promessa não cumprida de Biden de visitar África renova temores de negligência”, fazendo referência que Joe procurou mostrar o compromisso dos Estados Unidos com África ao receber o seu homólogo angolano, João Lourenço, numa reunião que destacou a promessa não cumprida do primeiro de visitar o continente.

O africanews avança, na sua peça jornalística, que Presidente Joe Biden deu as boas-vindas ao Presidente angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, com o objectivo de reafirmar a sua dedicação a África, apesar das duas guerras em curso que dominam o enfoque da política externa da sua administração.

Faz ainda referência que ao facto de o Presidente João Lourenço ter elogiado a estratégia de Biden para África.

A fechar, o WD recorda a promessa de Biden de visitar Angola e destaca parceria com o país.

No interior da peça, adianta que os presidentes dos Estados Unidos e de Angola debateram alguns projetos em execução em Angola e disse que a parceria “é mais importante que nunca”.

Os dois estadistas falaram sobre vários temas, como a prosperidade, o investimento privado e a questão da segurança, discutindo sobre vantagens mútuas com a implementação dos diferentes investimentos.

Com essas novas parcerias, Angola poderá acelerar o seu crescimento económico e desenvolvimento, beneficiando-se, sobretudo, da tecnologia dos EUA para abertura de mais empresas e a criação de milhares de postos de trabalho. VM