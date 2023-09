As finanças públicas da África do Sul estão numa situação precária, alerta o ministro

As finanças públicas da África do Sul estão num estado precário, com o governo a não conseguir cumprir as suas metas de cobrança de impostos e as condições financeiras mais restritivas dificultando a obtenção de mais empréstimos e a taxas acessíveis, alertou o Ministro das Finanças, Enoch Godongwana.

Os riscos de curto prazo para a economia local e global identificados na altura do orçamento em Fevereiro materializaram-se, disse Godongwana numa cópia enviada por e-mail de um discurso numa conferência de gestão de finanças públicas. Os cortes de energia em curso, as restrições logísticas e as consequências de uma campanha para saquear fundos estatais durante os nove anos de presidência do antigo Presidente Jacob Zuma tornaram a situação fiscal extremamente difícil, disse ele.

Há “uma enorme pressão sobre os recursos financeiros que temos disponíveis para abordar as nossas prioridades de prestação de serviços mais urgentes”, disse Godongwana, que deverá apresentar uma actualização orçamental no dia 1 de Novembro.

O Tesouro Nacional já sinalizou aos departamentos governamentais que terão de reduzir as despesas se quiserem cumprir as suas metas de estabilização da dívida. Os cortes nas despesas ocorrerão num momento difícil para o Congresso Nacional Africano, no poder, que se prepara para eleições no próximo ano e corre o risco de perder a sua maioria nacional pela primeira vez desde que assumiu o poder em 1994.

Os investidores tornaram-se menos positivos em relação à dívida do país devido às preocupações com o potencial de um défice orçamental maior, de acordo com uma pesquisa do Bank of America Corp. O Tesouro reportou um défice mensal recorde de 143,8 mil milhões de rands (7,6 mil milhões de dólares) em Julho.

Edgar Sishi , chefe do gabinete orçamental do Tesouro, disse que havia pouca margem para aumentar os impostos porque as taxas sul-africanas já não eram competitivas e outras opções precisavam de ser consideradas para estabilizar as finanças do Estado.

“O investimento e o crescimento são demasiado baixos para a criação significativa de empregos e a redução da desigualdade”, disse ele na conferência em Kempton Park, a leste de Joanesburgo. “A gestão financeira pública deve incentivar e apoiar a capacidade da economia em geral de investir e crescer, e não o contrário.”

Era imperativo que o governo responsabilizasse indivíduos e entidades pela má conduta financeira, disse Godongwana. “Sem consequências rápidas e adequadas, corremos o risco de minar a confiança do público na nossa capacidade de gerir eficazmente os fundos públicos, com cada vez menos financiamento disponível para prestar serviços tão necessários ao nosso povo”, disse ele.