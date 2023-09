UE: Dados fracos do PMI sugerem contração económica na zona EURO

A atividade do setor privado na zona euro continuou a diminuir em setembro, sugerindo que a economia contraiu no trimestre atual. O índice PMI baseado em pesquisas com gerentes de compras pela S&P Global mostrou um quarto mês consecutivo de queda na produção, atingindo 47,1.

O que é o PMI: O “Purchasing Managers Index” é um índice amplamente utilizado, baseado em pesquisas com gerentes de compras, que reflete a direção predominante das tendências económicas nos setores de manufatura e serviços. O índice indica se as condições de mercado estão a expandir, permanecer na mesma ou contrair, conforme vistas pelos gerentes de compras. O objetivo do PMI é fornecer informações sobre as condições atuais e futuras dos negócios aos tomadores de decisão, analistas e investidores das empresas. O PMI varia entre 0 (muito má) e 100 (muito boa). Um PMI acima de 50 representa uma expansão em comparação com o mês anterior. Um PMI abaixo de 50 representa uma contração, enquanto um PMI de 50 indica nenhuma mudança.

Embora isso represente uma ligeira melhoria em relação a agosto, o valor está claramente abaixo do nível 50, que indica contração. Os economistas previam uma queda para 46,5. “Esperamos que a zona do euro entre em contração no terceiro trimestre”, afirmou Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Apesar de evitar uma recessão após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a região do euro está lutando sob o peso dos preços mais altos de energia, um aumento nos custos de empréstimos e uma demanda decrescente nos mercados de exportação, como a China.

Embora haja consenso de que o bloco do EURO está a passar por um período difícil, as últimas previsões do Banco Central Europeu ainda veem o terceiro trimestre como uma estagnação, não uma contração, e o consenso dos economistas é de um crescimento de 0,1%.

Falando na sexta-feira, o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que “o ambiente geral ainda não é frágil”. “Devido à pandemia, os balanços das famílias parecem estar em melhor forma do que o normal, o mesmo acontece com as empresas – portanto, a mistura tóxica necessária para desencadear uma recessão profunda não está presente”, disse ele numa entrevista ao Yahoo Finance. “Esperamos ver uma recuperação no próximo ano e no ano seguinte, o que fará a economia europeia crescer.”

Os números do PMI de setembro mostraram leituras negativas tanto para a manufatura – que está abaixo de 50 há 15 meses – quanto para os serviços, que compensaram a fraqueza nas fábricas no primeiro semestre do ano. As duas maiores economias da região foram os principais causadores da queda na atividade, segundo a S&P Global. Embora a queda tenha diminuído na Alemanha, ela se aprofundou em França. Os economistas esperavam que o momentum nos dois países permanecesse amplamente estável.

O euro inicialmente caiu até 0,4% para $1,0615, o mais baixo desde 17 de março, antes de recuperar grande parte dessa queda. A moeda está a caminho da décima semana consecutiva de perdas em relação ao dólar, com os mercados apostando que a economia europeia não pode resistir a taxas de juros mais altas.

Na Alemanha, o desempenho do setor de serviços foi uma “surpresa agradável”, já que apenas contraiu marginalmente este mês, disse a S&P Global. A manufatura, que vinha sofrendo com a desaceleração da economia global e taxas de juros mais altas, liderou a queda na atividade geral. No entanto, os números para o setor industrial importante do país indicam que “as coisas não estão indo tão mal como antes, com a queda nos novos pedidos desacelerando”, afirmou de la Rubia em comunicado. “Além disso, a redução na atividade de compras está perdendo força.”

Em França, tanto os serviços quanto a manufatura pioraram, levando a atividade do setor privado a registrar a maior queda desde novembro de 2020. Houve relatos generalizados de demanda fraca em ambos os setores, e a confiança em relação aos próximos 12 meses enfraqueceu consideravelmente, disse a S&P Global. “A economia francesa está navegando em águas agitadas”, disse Norman Liebke, economista do Hamburg Commercial Bank. “Acreditamos que o crescimento económico será menor em 2024 do que o esperado anteriormente.” Ele acrescentou que a inflação ainda está presente na França, totalmente impulsionada pelos serviços, com “poucos sinais de impacto” até o momento da decisão do governo de impor tetos de preços em certos produtos alimentares a partir de julho.

