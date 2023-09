Estados Unidos e China formam grupos de trabalho sobre economia e finanças, para melhorar as relações bilaterais

Os Estados Unidos e a China vão criar dois grupos de trabalho para discutir questões económicas e financeiras, o mais recente sinal de um desanuviamento nas relações entre as maiores economias do mundo.

Os grupos “fornecerão canais estruturados contínuos para discussões francas e substanciais sobre assuntos de política económica e financeira, bem como uma troca de informações sobre desenvolvimentos macroeconómicos e financeiros”, afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA num comunicado divulgado na sexta-feira.

As reuniões serão realizadas regularmente ao nível de vice-ministros, com os funcionários a reportarem à Secretária do Tesouro, Janet Yellen, e ao vice primeiro-ministro Chinês He Lifeng, de acordo com o Tesouro. Este quadro é notavelmente menos extenso do que os fóruns bilaterais anteriores neste século, nos quais participavam vários membros do gabinete e abordavam uma ampla gama de temas.

O anúncio surge após uma série de visitas de altos funcionários dos Estados Unidos à China que parecem ter contribuído para estabilizar as relações. As tensões entre Washington e Pequim tinham aumentado devido a várias questões, incluindo controles de exportação dos EUA, a visita da então Presidente da Câmara Nancy Pelosi a Taiwan no ano passado e um alegado balão espião chinês descoberto a flutuar sobre os EUA.

A criação dos dois grupos também marca o reinício do diálogo económico regular entre as duas nações pela primeira vez desde 2018, quando a administração Trump abandonou o envolvimento estruturado. A Secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, também estabeleceu um novo grupo de trabalho sobre questões comerciais durante a sua visita à China em agosto, bem como uma reunião regular para discutir controles de exportação.

Washington e Pequim concordaram em estabelecer os grupos durante a visita de Yellen à China em julho, disse um alto funcionário do Tesouro, acrescentando que os grupos ajudarão cada lado a explicar as suas ações e permitirão aos EUA levantar problemas e buscar soluções. Também discutirão questões que vão desde a reestruturação da dívida para países em desenvolvimento até tópicos que abrangem regulamentações e estabilidade.

O Ministério das Finanças e o banco central da China disseram num comunicado sobre os fóruns que haverá “reuniões regulares e ad hoc”, enquanto o Tesouro disse que as reuniões serão “numa cadência regular”. A CCTV, emissora estatal chinesa, disse num comentário nas redes sociais que há uma expectativa comum na comunidade internacional para que os EUA e a China, as duas maiores economias do mundo, reforcem a comunicação e coordenação nos campos económico e financeiro, e estabilizem a confiança nos mercados globais.

Os grupos de trabalho também servirão como uma plataforma para a China continuar a contestar questões, incluindo a “supressão unilateral e sanções” que os EUA impuseram à China, afirmou o comentário da CCTV, acrescentando que pode não ser fácil para os dois lados mantê-los com tantos desacordos.

Yellen, num comunicado publicado no X, disse que “é vital que conversemos, especialmente quando discordamos”. “Estes grupos de trabalho servirão como fóruns importantes para comunicar os interesses e preocupações da América, promover uma competição económica saudável entre os nossos dois países com um campo de jogo equitativo para os trabalhadores e empresas americanas, e avançar na cooperação em desafios globais”, afirmou Yellen.

Num outro sinal de que os dois lados estão a tentar reduzir as tensões, o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês, Wang Yi, discutiram recentemente uma possível conversa entre Xi Jinping e Joe Biden. Essas conversas têm como objetivo garantir que os dois presidentes estejam preparados para se encontrar na cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico em São Francisco em novembro, de acordo com pessoas familiarizadas com os preparativos da China.