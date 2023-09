Os preços do carbono deveriam ser 20 vezes mais altos, dizem os dois Congos

Os créditos de carbono produzidos em África e utilizados pelas empresas para compensar a poluição, pagando pela conservação das florestas no continente, deveriam ser pelo menos 20 vezes mais caros do que os preços actuais, disseram os dois presidentes de países da Bacia do Congo.

Um preço mais elevado reduziria o apetite pela extracção de recursos e estimularia o desenvolvimento nos países mais pobres, especialmente os de África, segundo Felix Tshisekedi da República Democrática do Congo e Denis Sassou Nguesso da República do Congo.

Também resolveria uma grande lacuna entre os preços dos créditos de carbono no mercado voluntário de carbono de África e os mercados mais regulamentados na Europa e nos EUA, disse Tshisekedi num evento paralelo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nas reuniões anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os dois Congos abrangem a maior parte da Bacia do Congo na África Central, a segunda maior floresta tropical do mundo depois da Amazónia e um importante sumidouro de carbono na luta contra as alterações climáticas. As florestas absorvem carbono, neutralizando as emissões.

“Temos muitos países africanos com profundos sumidouros de carbono que nem sequer têm um registo” de créditos, disse o Secretário-Geral Adjunto da ONU e director regional do PNUD para África, Ahunna Eziakonwa. “E, portanto, o preço continua a prejudicar vários destes países.”

Além da floresta da Bacia do Congo, África possui vastas extensões de savana, cerca de um quinto dos mangais do mundo e as maiores turfeiras tropicais do mundo que armazenam carbono.

A África é responsável por 13% da produção global de créditos, segundo a RippleNami Inc. , uma empresa de dados sediada na Califórnia. Um único crédito de carbono é igual a uma tonelada de dióxido de carbono ou equivalente removido da atmosfera ou impedido de entrar nela. Podem ser comprados pelos poluidores para compensar as suas emissões de gases com efeito de estufa.

Este ano, países como o Zimbabwe e o Quénia criaram regulamentos para supervisionar a produção de compensações no seu território e para retirar uma maior parte das receitas para os governos e comunidades anfitriãs.

Tshisekedi pediu um preço mínimo de crédito de carbono de pelo menos 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono ou equivalente, em comparação com a média atual de 5 dólares.

Um preço mais elevado reduziria a “distância injustificada” entre os créditos no mercado regulatório e no mercado voluntário, segundo o PNUD. Os créditos de carbono na Europa e nos mercados regulamentados dos EUA variam entre 80 e 140 dólares, segundo a agência.

“Embora seja claro que a luta contra o clima é uma responsabilidade comum, a obrigação de equidade no financiamento recai, sem dúvida, sobre a vontade e a responsabilidade dos países industrializados”, disse Tshisekedi.

Tshisekedi também apelou a mais regulamentação do mercado voluntário, que na verdade consiste em vários mercados com pouca supervisão de reivindicações muitas vezes exageradas sobre a redução da poluição.

Alguns pesquisadores têm dúvidas quanto ao impacto dos créditos voluntários.

No mês passado, um estudo publicado na revista Science que analisou 18 projectos de compensação de carbono no âmbito do programa REDD+, incluindo dois na RDC, descobriu que apenas 6% de potenciais 89 milhões de créditos estavam ligados a reduções adicionais de carbono.

Outro estudo divulgado na semana passada pelo Berkeley Carbon Trading Project disse que tais créditos REDD+ não podem ser vistos como uma ferramenta confiável para compensação, ameaçando a viabilidade de um programa usado por muitas empresas de capital aberto.

Os créditos de REDD+ representam cerca de um quarto das compensações de carbono emitidas globalmente.

Apesar destas preocupações, o interesse dos investidores está a crescer. Cerca de 36 mil milhões de dólares foram investidos em projectos de crédito de carbono entre 2012 e 2022, com níveis de investimento “indicativos de uma indústria que planeia um crescimento significativo”, de acordo com a Trove Research.

“África corre o risco de perder neste mercado se África não estiver preparada”, disse Eziakonwa. “Tem de haver uma convergência política em torno de um piso onde, quer estejamos no Gabão ou no Sudão do Sul, possamos obter um acordo justo pelo que temos para oferecer.”