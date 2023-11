Angola: Parceiros do Corredor do Lobito pretendem conclusão da construção em cinco anos

Após a assinatura de um memorando de entendimento (MoU) entre duas instituições financeiras e os governos dos EUA, a União Europeia, Angola, a República Democrática do Congo (RDC) e a Zâmbia para o desenvolvimento do Corredor do Lobito e da linha ferroviária Zâmbia-Lobito , um coordenador envolvido no projecto confirmou que um estudo de viabilidade terá início antes do final do ano.

A coordenadora especial em exercício da Parceria para o Investimento Global em Infra-estruturas (PGI), Helaina Matza, disse que os parceiros pretendiam concluir o estudo de viabilidade dentro de seis meses e depois iniciar a construção do enorme projecto .

Os parceiros do projeto pretendem concluir as obras dentro de cinco anos.

Os financiadores do projecto são o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Africa Finance Corporation (AFC).

Este esforço marca a infra-estrutura de transportes mais significativa que os EUA e a EU ajudaram a desenvolver em África numa geração .

O acordo baseia-se no Acordo da Agência de Facilitação de Transportes do Corredor do Lobito, assinado pelos três governos africanos em Janeiro, que se relaciona com o crescimento acelerado do comércio ao longo do corredor através de instrumentos comerciais harmonizados, uma coordenação mais forte das actividades de desenvolvimento e uma participação mais efectiva das pequenas e médias empresas nas cadeias de valor.

As obras implicam a construção de uma linha ferroviária de 550 km na Zâmbia, desde a fronteira de Jimbe até Chingola, no Cinturão de Cobre da Zâmbia, bem como 260 km de estradas principais dentro do corredor.

Embora uma estimativa aproximada de custo de US$ 1 bilhão tenha sido comunicada, Matza disse que o estudo de viabilidade conteria uma estimativa mais precisa.

Quando concluído, o programa expandirá um corredor económico que ligará os países anfitriões aos mercados globais para melhorar o comércio e o crescimento regional e promover a visão partilhada de uma rede ferroviária conectada e de acesso aberto, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico .

Só o BAD planeia contribuir com 500 milhões de dólares para o projecto através de uma combinação de instrumentos soberanos e não soberanos, incluindo alocações concessionais.

A AFC servirá como promotor global do projecto e facilitará a fase de preparação da linha ferroviária Zâmbia-Lobito . É importante ressaltar que Matza explicou que, devido ao facto de a AFC ter sido seleccionada como operadora do projecto , iria realizar gestão profissional e formação para a operação e gestão do Corredor do Lobito e de todas as infra-estruturas relacionadas .

Respondendo a uma questão sobre se a nova linha ferroviária se ligaria a outras linhas ferroviárias existentes, como as que foram desenvolvidas por investidores chineses, Matza afirmou que os parceiros do Corredor do Lobito estavam a operar de uma forma transparente e útil para os países envolvidos, assegurar o máximo de benefícios económicos para todas as partes interessadas, incluindo a sociedade.

Ela também garantiu que o projecto estava a ser desenvolvido tendo em mente elevados padrões ambientais , como o BAD e a AFC normalmente garantiriam com os seus projectos de financiamento . Onde a infra-estrutura existente estiver localizada, os parceiros utilizarão os estudos ambientais existentes para ajudar a informar o desenvolvimento, enquanto serão realizados estudos de campo completos em novas áreas não desenvolvidas.

Espera-se que o Corredor do Lobito facilite a integração regional e aumente o comércio entre os países de Angola, Zâmbia e RDC e além. O BAD está confiante de que o corredor atrairá investimentos no acesso digital, nas cadeias de abastecimento de energia limpa e nas cadeias de valor agrícolas, o que acabará por aumentar a competitividade regional e o comércio no contexto da Zona de Comércio Livre Continental Africana.