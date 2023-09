Angola: João Lourenço aborda cooperação com homólogo do Quénia

O Presidente da República, João Lourenço, abordou, terça-feira, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, assuntos de interesse comum com o seu homólogo do Quénia, William Rutu.

O reforço das relações entre os dois Estados foi o tema principal da reunião, realizada à margem do Debate Geral da 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, que decorre até 26 de Setembro, com a participação de mais de 196 oradores.

À saída do encontro, não houve declarações à imprensa.

Angola e o Quénia assinaram em 2014 um acordo geral que contém instrumentos jurídicos ligados à consulta política e ao estabelecimento de uma comissão mista, particularmente na área dos transportes.

Da parte angolana, já foram identificadas novas áreas de cooperação, como educação, turismo, agricultura e saúde.

Com uma população estimada em 51 milhões de habitantes, o Quénia representa a maior economia da África Oriental e a quinta maior da África Subshariana.

O sector das telecomunicações representa 62 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), seguido da agricultura, com 22 por cento.

Ainda esta terça-feira, o Presidente João Lourenço reuniu-se com o homólogo da Nigéria, Bola Tinubu, e com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, entre outras entidades políticas e do mundo empresarial.

Antes, o Chefe de Estado angolano participou na sessão de abertura do Debate Geral da 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, evento que fez deslocar até à cidade de Nova Iorque centenas de Chefes de Estado e de Governo ou seus representantes.

Na segunda-feira, o Presidente da República manteve um encontro com os seus homólogos da Estónia, Alar Karis, e das Comores e da União Africana, Azali Assoumani.

De igual modo, recebeu o antigo Primeiro-Ministro do Reino Unido e líder do Instituto para Mudança Global, Tony Blair, assim como os directores executivos da Corporação Financeira para Internacionalização dos EUA, Scott Nathan, e do Rio Tinto, Jacob Stausholm.

João Lourenço está em Nova Iorque desde sábado último à frente da delegação governamental angolana que participa nos trabalhos da Semana de Alto Nível das Nações Unidas.

Nesse quadro, participou, segunda-feira, Fórum Político de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável onde fez um pronunciamento focado na estratégia da SADC para a materialização das metas da Agenda 2030.

No seu discurso, falou dos progressos, constrangimentos e desafios daquele órgão regional na concretização desse e de outros propósitos globais, tendo defendido um esforço coordenado para se eliminar os constrangimentos que desencorajam os investidores.