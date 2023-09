África do Sul: A Inflação de agosto acelera na véspera da decisão sobre as taxas de juro

A taxa de inflação da África do Sul subiu de acordo com as expectativas dos analistas, devido ao aumento dos preços da água e eletricidade, fornecendo um incentivo ao banco central para manter as taxas de juros elevadas por mais tempo.

O índice de preços ao consumidor de agosto subiu 4,8% em relação ao ano anterior, em comparação com 4,7% no mês anterior, informou o Statistics South Africa, sediado em Pretória, numa declaração no seu site na quarta-feira. Isso correspondeu à estimativa média de 23 economistas numa pesquisa da Bloomberg.

As tarifas de eletricidade aumentaram 15,3% em 2023, muito acima do aumento de 7,9% registado no ano anterior, e as famílias pagaram 9,6% a mais pela água após suportarem um aumento de 8,1% em 2022, informou o gabinete de estatísticas. A agência realiza inquéritos sobre as taxas municipais em julho e agosto.

Acordos de taxas a prazo que começam dentro de um mês – usados para especular sobre os custos de empréstimos – mostram que os negociantes estão a precificar uma probabilidade de 12% de um aumento de um quarto de ponto na véspera da decisão sobre as taxas do Banco de Reserva da África do Sul. Isso compara com uma probabilidade de 10% de um corte de 25 pontos base no início do mês.

Os mercados tiveram pouca alteração com os dados. Os rendimentos dos títulos em moeda local com maturidade em 2035 subiram um ponto base em relação aos níveis de fecho, para 12,11%. O rand estava inalterado a 18,945 em relação ao dólar às 10:46 da manhã em Joanesburgo.

O banco central tem como meta o crescimento dos preços entre 3% e 6% e prefere ancorar as expectativas de inflação no ponto médio da faixa. A maioria dos economistas inquiridos numa pesquisa da Bloomberg antes da divulgação dos dados prevê que o comité de política monetária manterá os custos de empréstimos, com vários a esperar que seja cauteloso ao declarar uma vitória sobre a inflação.

O Governador do Banco de Reserva, Lesetja Kganyago, reiterou que a luta do banco contra a inflação ainda não terminou e que a depreciação do rand em relação ao dólar, os preços globais da energia mais elevados, aumentos nas taxas em economias avançadas e os cortes de energia contínuos na África do Sul continuam a ser riscos para a perspetiva.

O Comité de Política Monetária interrompeu a sua fase mais longa de aperto monetário desde 2006 na sua última reunião, e a inação na taxa de juro na quinta-feira seria a segunda pausa no ciclo atual. A taxa de recompra foi aumentada em 475 pontos base para 8,25% desde novembro de 2021 para conter o crescimento dos preços. A inflação alimentar e de bebidas não alcoólicas abrandou para 8%, em comparação com 9,9% em julho. A inflação subjacente, que exclui o custo dos alimentos, bebidas não alcoólicas, combustível e energia, acelerou para 4,8% em relação a 4,7%.