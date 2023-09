O mercado de títulos “verdes” ESG enfrenta obstáculos elevados, enquanto a semana do clima continua

A emissão de estreia como parte do mercado de títulos sustentáveis atingiu um recorde mínimo, devido ao aumento dos custos de empréstimos, prejudicando os esforços das empresas para angariar trilhões de dólares necessários para enfrentar as mudanças climáticas.

Os emissores estreantes em todo o mundo contribuíram apenas com 21% dos cerca de 677 bilhões de dólares arrecadados nas vendas de novos títulos verdes, sociais, de sustentabilidade e ligados à sustentabilidade este ano até 15 de setembro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Essa é a menor contribuição desde o início do mercado de dívida verde em 2007. A queda nas vendas segue um aumento nos custos médios de empréstimos em dólares, euros e libras esterlinas para empresas, à medida que muitos bancos centrais elevam as taxas de juros para controlar a inflação.

A emissão de títulos verdes, a maior categoria de dívida sustentável em termos de montante, historicamente tem sido dominada por fundos de investimento imobiliário, empresas de serviços públicos e energéticas.

Corrida para o Zero Líquido

Empresas e governos estão gastando bilhões de dólares em projetos ecologicamente corretos sob pressão de reguladores, investidores e consumidores. Milhares de manifestantes se reuniram na cidade de Nova Iorque no domingo para pedir o fim do uso de combustíveis fósseis antes da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eles instaram o Presidente Joe Biden a fazer mais para combater as mudanças climáticas. Os investimentos na transição energética, incluindo em energia renovável e veículos elétricos, atingiram um recorde de 1,1 trilhão de dólares no ano passado, de acordo com a BloombergNEF.

No entanto, os investimentos precisam triplicar pelo resto desta década para alcançar o zero líquido. “É apenas uma quantidade fenomenal de capital que será necessária e o crédito privado fará parte dessa solução”, disse Don Dimitrievich, gerente de portfólio de crédito de infraestrutura de energia na Nuveen. O mercado de títulos verdes, embora não seja a única fonte de financiamento para empresas e governos que buscam financiar sua transição, será um mecanismo importante, segundo Andrew Karp, chefe do grupo de soluções bancárias sustentáveis do Bank of America Corp., o maior subscritor de títulos corporativos globalmente, de acordo com as classificações atuais da Bloomberg.