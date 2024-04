Analistas avaliam preço do petróleo após ataque do Irão a Israel

Os futuros do petróleo quase não foram afetados pelo ataque sem precedentes do Irão a Israel, com os traders a atribuir a fraca ação dos preços à noção de que o ataque foi bem sinalizado de antemão e às expectativas de que o conflito permanecerá contido. Enquanto Israel avalia a sua resposta ao ataque, eis o que os observadores do mercado dizem sobre as perspetivas do preço do petróleo:

US$ 100 são possíveis – Citigroup

O cenário base do Citigroup Inc. é que as tensões permaneçam “extremamente elevadas” no Médio Oriente, sustentando os preços. Isso levou o banco a aumentar as suas previsões de preços a curto prazo, com o objetivo de três meses para o West Texas Intermediate aumentado em 8 dólares por barril.

“O que não está incluído no mercado actual, na nossa opinião, é uma potencial continuação de um conflito directo entre o Irão e Israel, que estimamos que poderá levar os preços do petróleo a subir até +$100/bbl, dependendo da natureza dos eventos”.

‘Prêmio de Risco’ – Goldman Sachs

“Estimamos que os preços do petróleo já refletem um prêmio de risco de US$ 5 a US$ 10 por barril devido aos riscos negativos para a oferta”, antes dos ataques do Irão no fim de semana, disseram analistas do Goldman Group Sachs Inc., incluindo Daan Struyven , em nota. “A potencial resposta israelita ao ataque do Irão é altamente incerta e provavelmente determinará a extensão da ameaça ao fornecimento regional de petróleo.”

A produção de petróleo iraniano aumentou mais de 20% nos últimos dois anos, para 3,4 milhões de barris por dia, ou cerca de 3,3% da oferta global, disseram os analistas. Assim, “se o mercado avaliasse uma maior probabilidade de redução da oferta do Irão, então isso poderia contribuir para um prémio de risco geopolítico mais elevado”, afirmaram.

Mais risco para ação militar direta – SocGen

“Acreditamos que o risco imediato de um confronto direto foi contido – pelo menos por enquanto. Ao mesmo tempo, a cauda da distribuição de risco do evento acaba de se tornar mais pesada, com o aumento dos caminhos para a escalada envolvendo os EUA”, disse Benjamin Hoff, chefe global de pesquisa de commodities da Societe Generale SA.

Desde o ataque do Irão, o risco de uma acção militar directa entre os EUA e o Irão aumentou de 5% para 15% e os preços do Brent subirão bem acima dos 140 dólares num tal cenário, disse ele. O banco aumentou a sua previsão de preço do Brent em 10 dólares ao longo do horizonte de projeção para refletir a provável persistência de um prémio de risco geopolítico.

Calma inquieta – UOB

Com as perspectivas para o petróleo permanecendo altamente incertas, é provável que os preços subam para US$ 100 por barril ou mais caso a produção de petróleo do Irão fique ameaçada, disse o United Overseas Bank Ltd. Ainda assim, há também o risco de uma produção renovada de petróleo por parte da Arábia Saudita e da coligação OPEP+, o que pode ajudar a estabilizar os mercados energéticos, disse o banco.

Mantenha seu equilíbrio – SVB Energy

“Se os recentes ataques retaliatórios entre o Irão e Israel cessarem no seu nível atual, ou se evitarem uma escalada na região sem causar danos às instalações de produção e exportação de petróleo, o mercado deverá manter o seu equilíbrio”, disse Sara Vakhshouri , fundadora e presidente do SVB. Energia Internacional LLC. “Os fundamentos do mercado parecem estáveis, com a OPEP+ a monitorizar de perto o aumento da procura esperado para a temporada de verão. Caso haja alguma escassez de oferta no mercado, a OPEP+ poderá considerar a redução dos cortes voluntários e o aumento da produção.”

‘Já com preço definido’ – ING Groep

“O mercado já precificou alguma forma de ataque, enquanto danos limitados e nenhuma perda de vidas significam o potencial para uma resposta mais comedida de Israel”, disseram os estrategistas do ING Groep NV, Warren Patterson e Ewa Manthey , em nota. “A forma como Israel responde é agora a principal incerteza.”

Para o petróleo, “o primeiro risco é que as sanções petrolíferas sejam aplicadas de forma mais rigorosa contra o Irão, que poderá resultar numa perda entre 500 mil e 1 milhão de barris por dia de fornecimento de petróleo”, afirmaram. Outros resultados possíveis incluem o ataque de Israel à infra-estrutura energética iraniana ou o bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irão.

‘Para as sombras’ – RBC Capital Markets

A resposta do governo de Israel ao ataque do Irão determinará se a situação conduzirá a uma guerra mais ampla ou se os riscos de escalada diminuirão, de acordo com analistas da RBC Capital Markets LLC, incluindo Helima Croft . Uma retaliação israelense significativa poderia desencadear um ciclo desestabilizador, disseram.

“Neste cenário, pensamos que o risco para o petróleo não é insignificante, dada a apreensão iraniana do navio no Estreito de Ormuz, que precedeu os ataques com mísseis e drones”, disseram os analistas. Ainda assim, “se Israel recuar ou levar a cabo uma resposta de minimis, parece que o Irão poderá muito bem aproveitar a oportunidade para devolver esta guerra às sombras”.

‘Riscos Elevados à Segurança do Petróleo’ – IEA

Os ataques aéreos do Irão às instalações militares israelitas forneceram um novo lembrete da importância da segurança petrolífera, enquanto aumentaram o risco de volatilidade nos mercados petrolíferos, de acordo com a Agência Internacional de Energia.

Os mercados petrolíferos globais já tinham ficado mais tensos antes da retaliação iraniana, com novas tensões geopolíticas no Médio Oriente colocando agora o foco na segurança do abastecimento, afirmou num boletim informativo. Os desenvolvimentos serão acompanhados de perto, acrescentou.

‘Escalada é improvável’ – ANZ Banking Group

“O facto de o ataque ter sido tão bem telegrafado sugere que qualquer nova escalada é improvável”, disse Daniel Hynes , estratega sénior de matérias-primas do ANZ Banking Group Ltd. até que a resposta de Israel a este ataque seja clara.”

“O mercado precisa de ver mais evidências de que a oferta corre um risco maior antes de aumentar os preços”, acrescentou.

‘Sanções mais rigorosas’ – A/S Global Risk Management

“A situação é fluida e se Israel sinalizar que não irá retaliar, as tensões no mercado diminuirão”, disse Arne Lohmann Rasmussen , chefe de pesquisa da A/S Global Risk Management. O pior cenário do mercado é o encerramento do Estreito de Ormuz, embora esse resultado pareça improvável, disse ele.

Em vez disso, “são prováveis sanções mais rigorosas ao Irão”, disse ele. “As sanções lideradas pelos EUA ao Irão já são muito abrangentes, mas o Irão ainda conseguiu aumentar a produção e as exportações durante o último ano.”