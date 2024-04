Abel Chivukuvuku continua na liderança do PRA-JA

O coordenador do PRA-JA servir Angola, Abel Chivukuvuku, reiterou hoje, sábado, em Caxito, província do Bengo, a contínua liderança a frente do seu projecto político apesar de não estar ainda legalizado.

“Durante as próximas semanas vamos entrar novamente na luta com uma diferença, desta vez não vai se chamar PRA-JA servir Angola, mas PRA-JA Força Angola”, explicou durante uma palestra sobre as autarquias dirigida aos seus militantes.

O político garantiu que o PRA-JA vai se manter na Frente Unida Patriótica (FPU) nas eleições gerais de 2027, e mostrou-se confiante na legalização do seu projecto em partido político.

Para se alcançar bons resultados nas próximas eleições há a necessidade de reforçar, reformular e alargar a Frente Unida Patriótica, referiu.

Essa reformulação, segundo o político, visa adaptar o Bloco Democrático no modelo de agregação para não ser extinto, e alargar a FPU a outros segmentos da sociedade civil.

Na província do Bengo o coordenador do PRA-JA servir Angola manteve contacto directo com os seus militantes e orientou uma palestra sobre as autarquias. CJ/IF