Ataque à facada causa pelo menos seis mortos em centro comercial em Sydney

A polícia de Sydney deu conta de seis mortos, entre os quais um que sucumbiu aos seus ferimentos no hospital. Foram igualmente contabilizados pelo menos oito feridos, entre os quais um bebé de nove meses, sendo que “todos eles têm lesões traumáticas”.

O ataque ocorreu à tarde no centro comercial de Westfield Bondi Junction, em Sydney, numa altura em que estava cheio de clientes.

A imprensa australiana difundiu imagens de câmaras de vigilância que mostram um homem com uma faca grande no centro comercial, e pessoas feridas no chão. Testemunhas locais que deram conta de um clima de terror referem que várias pessoas fugiram a refugiaram-se num supermercado, onde permaneceram durante cerca de uma hora.

O motivo da agressão ainda foi esclarecido, as autoridades referindo que o presumível autor, entretanto abatido pela polícia, ainda deve ser identificado. As forças da ordem que não descartam a hipótese de um “acto terrorista”, julgam que o suspeito pode ter agido sozinho.

Na sequência do ataque, o perímetro do centro comercial foi encerrado e a polícia recomendou à população que evite aquela zona.

“Para todos nós, esta noite, as terríveis cenas de Bondi Junction ultrapassam as palavras e a compreensão”, disse o chefe do governo australiano Antony Albanese em conferência de imprensa.

Este tipo de ataque é extremamente raro na Austrália. Em Novembro de 2018, um indivíduo armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras duas em Melbourne antes de ser abatido pela polícia. Na altura, o crime tinha sido reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.