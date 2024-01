A UE prepara-se para se tornar um interveniente global mais robusto e competitivo num ambiente internacional hostil

A União Europeia dará o próximo passo esta semana no seu esforço para recriar-se numa potência global que possa alavancar o seu enorme mercado único para rejeitar acções coercivas de países como a China, Rússia e até mesmo os Estados Unidos.

O braço executivo da UE apresentará uma proposta na quarta-feira com regras destinadas a aumentar o seu poder de rastrear e potencialmente bloquear o investimento estrangeiro em indústrias sensíveis – incluindo de empresas controladas por estrangeiros dentro do bloco – bem como considerar a criação de um fundo para aumentar o desenvolvimento de tecnologias que possam servir tanto para fins militares como civis.

A pandemia de Covid e a guerra da Rússia contra a Ucrânia expuseram a dependência excessiva da UE de fornecimentos de outras nações, bem como as vulnerabilidades comerciais com parceiros que não partilham os valores do bloco. Isto centrou a atenção na necessidade de defender a segurança económica da UE, tanto para salvaguardar o fornecimento de tecnologia importada como para garantir que os concorrentes não possam obter o controlo das indústrias estratégicas da Europa.

A nova estratégia procura abordar “os riscos para a segurança económica da UE, garantindo ao mesmo tempo que a UE continua a ser um destino mais atraente para negócios e investimentos”, de acordo com o projeto, que ainda está sujeito a alterações. O objetivo seria reforçar a capacidade da UE e dos Estados-Membros para abordar “avaliações de risco em curso relacionadas com cadeias de abastecimento, tecnologias, infraestruturas e coerção económica”.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou na semana passada sobre “o maior risco para a ordem global na era pós-guerra”.

As tecnologias críticas identificadas pela UE incluem semicondutores avançados, inteligência artificial, tecnologias quânticas e biotecnologias.

O pacote desta semana incluirá cinco iniciativas, incluindo:

• Fortalecimento da regulação do investimento estrangeiro direto;

• Coordenação de controles de exportação;

• Opções para apoiar a investigação de tecnologias de dupla utilização;

• Ideias para melhorar a segurança da investigação;

• Primeiros passos rumo a uma nova ferramenta para controlar fugas de conhecimentos sensíveis para adversários através de investimentos europeus no exterior.

O pacote de segurança económica basear-se-á nos esforços envidados pela UE até à data para se tornar um interveniente global mais robusto, embora continue a ser um defensor do multilateralismo.

Como resultado, a UE prossegue uma estratégia de redução dos riscos, sobretudo com à China, em vez de se dissociar totalmente, apesar da pressão da postura mais agressiva assumida pelos Estados Unidos em relação à China.

Mas a UE também compete com Washington. Os dois aliados não conseguiram resolver uma disputa de anos sobre as tarifas do aço e do alumínio e estão a competir por recursos e empresas para acelerar o desenvolvimento de tecnologias limpas e digitais.

A UE continua em desvantagem devido ao seu elevado nível de dependência energética e à falta de muitos dos materiais essenciais necessários para as transições ecológica e digital. A pandemia também expôs as vulnerabilidades das cadeias de abastecimento da UE.

Estas tensões colocaram no topo da agenda da Europa os esforços para permanecer competitivo num ambiente hostil, sendo o comércio agora visto como uma ferramenta essencial para garantir recursos e cadeias de abastecimento e para cimentar alianças.

Por: Editor Económico

Portal de Angola