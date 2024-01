A Costa do Marfim emitirá títulos de dívida nos mercados internacionais, a primeira vez para um país africano em dois anos

A Costa do Marfim prepara-se para vender a primeira emissão de obrigações em dólares americanos por um Estado da África Subsariana em quase dois anos, num teste para saber se o continente conseguirá regressar aos mercados de dívida em 2024.

O maior produtor de cacau do mundo planeia emitir um título de sustentabilidade em dólares americanos a nove anos, cujos rendimentos são geralmente destinados a projetos sociais, e um título convencional a 13 anos, de acordo com um memorando de oferta enviado aos investidores na segunda-feira.

A Costa do Marfim também pretende recomprar parcelas de títulos com vencimento em 2025 e 2032, de acordo com o memorando.

O Presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, sinalizou este mês que o seu governo venderia em breve uma obrigação internacional, posicionando o país para se juntar a uma corrida nos mercados emergentes para emitir dívida em moeda estrangeira e tirar partido de um declínio nos custos de empréstimos.

Os países com notação de investimento, como o México e a Indonésia, lideraram as emissões até agora este ano, mas os mutuários africanos com notações mais baixas permaneceram até agora à margem.

Angola e a África do Sul, duas das maiores economias da região, foram as últimas a emitir obrigações em moeda estrangeira em 2022, antes de um aumento global das taxas de juro bloquear efetivamente o acesso ao mercado a mutuários com classificações de crédito mais baixas.

Desde então, a valorização do dólar, a queda das moedas locais e a queda nos empréstimos chineses ao continente africano levantaram dúvidas entre os investidores de que muitas dívidas em moeda forte pudessem ser reembolsadas. O ano passado foi o primeiro desde 2009 sem qualquer emissão de dívida externa na África Subsaariana.

Muitos governos africanos esperam que os mercados obrigacionistas lhes sejam reabertos este ano, permitindo-lhes refinanciar dívidas vencidas a taxas de juro acessíveis e evitando a necessidade de retirar reservas cambiais para saldá-las. Cerca de 5 mil milhões de dólares em obrigações soberanas africanas em moeda estrangeira vencerão este ano, e mais cerca de 6 mil milhões de dólares no próximo ano, de acordo com estimativas da Moody’s.

Os rendimentos dos títulos em dólares da Costa do Marfim, que possuem uma classificação chamada de “lixo” das agências, caíram recentemente para entre 7 e 8 por cento, sinalizando que o país poderia contrair empréstimos em níveis semelhantes na próxima venda de títulos, com base em uma reputação de relativa estabilidade económica.

A Costa do Marfim deverá crescer 6,5 por cento este ano, em comparação com menos de 4 por cento para o continente como um todo, segundo o Banco Mundial.

Uma opção para ajudar a lidar com os iminentes vencimentos da dívida externa este ano é os estados africanos acederem a empréstimos mais baratos do FMI e dos bancos de desenvolvimento, em troca de condições políticas.

O Quénia, em particular, está a fazer malabarismos com o pagamento devido em Junho de uma obrigação de 2 mil milhões de dólares que o país da África Oriental vendeu há uma década, como parte de uma corrida das economias emergentes para tirarem partido das então baixas taxas dos EUA. Ao reunir recursos para ajudar a financiar o pagamento das obrigações, na semana passada o governo do Presidente William Ruto obteve acesso a quase mil milhões de dólares em empréstimos adicionais do FMI e recebeu um empréstimo de 210 milhões de dólares do Banco de Comércio e Desenvolvimento, um credor multilateral regional.