A economia global permanece resiliente apesar do crescimento desigual e dos desafios futuros, diz FMI

O FMI apresentou na terça-feira as Perspetivas Económicas Mundiais durante as reuniões da primavera de 2024 do Fundo Monetário Internacional e do Grupo Banco Mundial, a decorrerem de 15 a 20 de abril em Washington, EUA.

De acordo com as projeções das Perspetivas Económicas Mundiais do FMI, o crescimento económico global este ano e no próximo manter-se-á estável em 3,2%, com a inflação global mediana a diminuir de 2,8% no final de 2024 para 2,4% no final de 2025. A maioria dos indicadores continua a apontar para um pouso suave da economia mundial.

Apesar das previsões sombrias, a economia global permanece notavelmente resiliente, com um crescimento constante e uma inflação a abrandar quase tão rapidamente como subiu. A jornada tem sido agitada, começando com perturbações na cadeia de abastecimento no rescaldo da pandemia, uma crise energética e alimentar desencadeada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, um aumento considerável da inflação, seguido por um aperto da política monetária globalmente sincronizado.

O crescimento resiliente e a rápida desinflação apontam para uma evolução favorável da oferta, incluindo a atenuação dos choques nos preços da energia e uma recuperação impressionante da oferta de trabalho, apoiada pela forte imigração em muitas economias avançadas. As medidas de política monetária ajudaram a ancorar as expectativas de inflação, mesmo que a sua transmissão tenha sido mais moderada , à medida que as hipotecas de taxa fixa se tornaram mais predominantes.

Apesar destes desenvolvimentos bem-vindos, subsistem numerosos desafios e são necessárias ações decisivas.

Os riscos de inflação permanecem

Trazer a inflação de volta à meta deve continuar a ser a prioridade. Embora as tendências da inflação sejam encorajadoras, ainda não chegámos lá. De forma algo preocupante, o progresso em direção às metas de inflação estagnou um pouco desde o início do ano. Este poderá ser um revés temporário, mas há razões para permanecer vigilante. A maior parte das boas notícias sobre a inflação veio da descida dos preços da energia e da inflação dos bens.

As divergências económicas aumentam

O bom desempenho da economia global também esconde divergências acentuadas entre os países.

O forte desempenho recente dos Estados Unidos reflete um crescimento robusto da produtividade e do emprego, mas também uma forte procura numa economia que continua sobreaquecida. Isto exige uma abordagem cautelosa e gradual à flexibilização por parte da Reserva Federal. A orientação orçamental, desalinhada com a sustentabilidade orçamental a longo prazo, é particularmente preocupante. Levanta riscos de curto prazo para o processo de desinflação, bem como riscos de estabilidade fiscal e financeira de longo prazo para a economia global.

O crescimento na área do euro irá recuperar, mas a partir de níveis muito baixos, à medida que os choques passados e a política monetária restritiva pesarem sobre a atividade económica. A continuação do elevado crescimento salarial e a persistente inflação nos serviços poderão atrasar o regresso da inflação ao objectivo. No entanto, ao contrário dos Estados Unidos, há poucos indícios de sobreaquecimento e o Banco Central Europeu terá de calibrar cuidadosamente o pivô no sentido da flexibilização monetária para evitar uma inflação abaixo da média. Embora os mercados de trabalho pareçam fortes, essa força poderia revelar-se ilusória se as empresas europeias estivessem a acumular mão-de-obra em antecipação a uma recuperação da atividade que não se materializa.

A economia da China continua afetada pela recessão no seu setor imobiliário. Os booms e as quedas do crédito nunca se resolvem rapidamente, e este não é exceção. A procura interna permanecerá fraca, a menos que medidas fortes abordem a causa profunda. Com a procura interna reprimida, os excedentes externos poderão muito bem aumentar. O risco é que isto exacerbe ainda mais as tensões comerciais num ambiente geopolítico já tenso.

Muitas outras grandes economias de mercados emergentes apresentam um forte desempenho, beneficiando por vezes de uma reconfiguração das cadeias de abastecimento globais e do aumento das tensões comerciais entre a China e os EUA. O peso destes países na economia global está a aumentar .

No futuro, os decisores políticos devem dar prioridade a medidas que ajudem a preservar ou mesmo a aumentar a resiliência da economia global.

A primeira dessas prioridades é reconstruir as reservas orçamentais. Mesmo com a diminuição da inflação, as taxas de juro reais permanecem elevadas e a dinâmica da dívida soberana tornou-se menos favorável . Consolidações fiscais credíveis podem ajudar a reduzir os custos de financiamento, melhorar a margem fiscal e a estabilidade financeira . Infelizmente, os planos fiscais até agora são insuficientes e podem ser ainda mais prejudicados, dado o número recorde de eleições este ano.

A segunda prioridade consiste em inverter o declínio das perspetivas de crescimento a médio prazo. Parte desse declínio advém do aumento da má alocação de capital e trabalho dentro de sectores e países. Facilitar uma alocação de recursos mais rápida e eficiente impulsionará o crescimento. Para os países de baixo rendimento, as reformas estruturais para promover o investimento directo interno e estrangeiro e para reforçar a mobilização de recursos internos ajudarão a reduzir os custos de financiamento e a reduzir as necessidades de financiamento. Estes países também devem melhorar o capital humano das suas grandes populações jovens, especialmente porque o resto do mundo está a envelhecer rapidamente.

A inteligência artificial também dá esperança de aumentar a produtividade. Poderá fazê-lo, mas o potencial para perturbações graves nos mercados laborais e financeiros é elevado. Aproveitar o potencial da IA para todos exigirá que os países melhorem as suas infraestruturas digitais, invistam no capital humano e coordenem as regras de trânsito globais.

As perspectivas de crescimento a médio prazo também são prejudicadas pela crescente fragmentação geoeconómica e pelo aumento de medidas restritivas ao comércio e de política industrial. Como resultado, as ligações comerciais já estão a mudar, com potenciais perdas de eficiência. O efeito líquido poderá muito bem ser tornar a economia global menos, e não mais, resiliente. Mas o dano mais amplo é para a cooperação global.

Terceiro, uma grande conquista dos últimos anos foi o fortalecimento dos quadros de política monetária, fiscal e financeira, especialmente para as economias de mercado emergentes. Isto ajudou a tornar o sistema financeiro global mais resiliente e a evitar um ressurgimento permanente da inflação. No futuro, é essencial preservar essas melhorias. Isso inclui proteger a independência arduamente conquistada dos bancos centrais .

Por último, a transição ecológica exige grandes investimentos. A redução das emissões é compatível com o crescimento e a atividade tornou-se muito menos intensiva em emissões nas últimas décadas. Mas as emissões continuam a aumentar. Muito mais precisa ser feito e rapidamente. O investimento verde expandiu-se a um ritmo saudável nas economias avançadas e na China. O maior esforço deve agora ser feito por outros mercados emergentes e economias em desenvolvimento, que devem aumentar enormemente o crescimento do seu investimento verde e reduzir o seu investimento em combustíveis fósseis. Isto exigirá a transferência de tecnologia por parte de outras economias avançadas e da China, bem como um financiamento público e privado substancial.