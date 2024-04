Nigéria aumenta reservas de petróleo em 1 bilhão de barris, consolidando a sua posição de líder na África Subsaariana

Após novas descobertas, as reservas de petróleo bruto da Nigéria aumentaram em 1 bilhão de barris, enquanto as reservas de gás natural aumentaram em 2,573 trilhões de pés cúbicos (TCF), disse a Comissão Reguladora de Petróleo Upstream da Nigéria (NUPRC).

Em 1º de janeiro de 2024, as reservas comprovadas combinadas de petróleo bruto e condensado da Nigéria eram de 37,50 bilhões de barris, enquanto as reservas de gás natural associado e de gás não associado eram de 209,26 trilhões de pés cúbicos, disse o presidente-executivo do NUPRC, Gbenga Komolafe .

A Nigéria consolida assim a sua posição de líder na África Subsaariana em termos de reservas de petróleo bruto e reservas de gás natural.

A Nigéria tem 68 anos de reservas de petróleo bruto e 97,99 anos de reservas de gás natural, de acordo com Komolafe do NUPRC.

Estes números esclarecem os recursos significativos que a Nigéria possui em termos de reservas de petróleo e gás, reafirmando a sua posição como um interveniente-chave no panorama energético global, o que é crucial para as políticas energéticas do país, decisões de investimento e, em geral, planeamento económico.

O roubo de petróleo e o vandalismo nos oleodutos há muito que atormentam a indústria de petróleo e gás a montante da Nigéria, expulsando grandes empresas do país e resultando muitas vezes em casos de força maior nos principais terminais de exportação de petróleo bruto.

No entanto, a produção petrolífera nigeriana começou a recuperar nos últimos meses e atingiu em Fevereiro o seu nível mais elevado em mais de três anos, no meio de um esforço concertado para reprimir ataques direcionados e redes de roubo organizadas.