A Arábia Saudita apoiará a Nigéria na reabilitação das refinarias de petróleo, nas reformas económicas e cambiais

A Nigéria e a Arábia Saudita concordaram na sexta-feira com uma série de acordos de investimento e cooperação, incluindo a promessa do governo saudita de investir na reforma das refinarias de petróleo da Nigéria e fornecer apoio financeiro para sustentar a economia e as reformas cambiais do governo nigeriano.

Os acordos foram alcançados numa reunião bilateral entre o presidente nigeriano, Bola Tinubu, e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, à margem da cimeira Arábia Saudita-África, em Riade.

Sob Tinubu, a Nigéria embarcou nas reformas mais ousadas em décadas, eliminando um popular subsídio à gasolina e unificando as múltiplas taxas de câmbio do país como parte de medidas “destinadas a melhorar a facilidade de fazer negócios”.

Mas a liquidez ainda não regressou ao mercado cambial oficial, com a naira cotada com prémio elevado no mercado paralelo.

O ministro da Informação, Mohammed Idris, disse que o governo saudita se comprometeu a fazer “um depósito substancial de divisas para aumentar a liquidez cambial da Nigéria”.

Além disso, o governo saudita, através da Saudi Aramco, investirá na renovação das quatro decrépitas refinarias estatais da Nigéria, que deverá ser concluída dentro de dois a três anos, disse Idris.

A Nigéria procura mais investimentos para relançar uma economia atormentada pela escassez de moeda estrangeira, pela inflação de dois dígitos, pela insegurança generalizada e pelo roubo de petróleo bruto, o seu principal produto de exportação.

O maior exportador de petróleo de África fez da produção dos seus combustíveis uma prioridade durante anos, mas os esforços para renovar as suas refinarias falharam, deixando-o dependente das importações.

Tinubu também garantiu aos potenciais investidores da Arábia Saudita a segurança dos seus investimentos na maior economia de África, enquanto procurava fortalecer os laços entre os dois países, disse o seu porta-voz na sexta-feira.

Tinubu, que discursava na cimeira Arábia-África em Riade, prometeu aos investidores “alguns dos maiores retornos sobre o investimento do mundo”, disse o porta-voz Ajuri Ngelale.

Os dois países assinaram um memorando de entendimento para a cooperação na indústria do petróleo e do gás, aprofundando ainda mais os laços económicos entre eles.

Os dois líderes concordaram em trabalhar juntos durante os próximos seis meses para “desenvolver um roteiro e um plano abrangentes” para concretizar os investimentos, disse Idris.