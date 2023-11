Moody’s altera perspectiva de classificação de crédito dos EUA para negativa e atrai ira de Washington

A Moody’s reduziu na sexta-feira sua perspectiva para a classificação de crédito dos Estados Unidos de “estável” para “negativa”, citando grandes défices fiscais e um declínio na acessibilidade da dívida, uma medida que atraiu críticas imediatas da Administração do presidente Joe Biden.

A medida segue-se a uma descida da notação soberana por outra agência de notação de risco, a Fitch, este ano, que ocorreu após meses de temeridade política em torno do limite máximo da dívida dos EUA.

Os gastos federais e a polarização política têm sido uma preocupação crescente para os investidores, contribuindo para uma liquidação que levou os preços dos títulos do governo dos EUA aos níveis mais baixos em 16 anos.

A agência de classificação afirmou num comunicado que a “polarização política contínua” no Congresso aumenta o risco de que os legisladores não consigam chegar a um consenso sobre um plano fiscal para abrandar o declínio na acessibilidade da dívida”.

Os republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados dos EUA, esperam divulgar uma medida provisória de gastos com o objetivo de evitar uma paralisação parcial do governo, mantendo as agências federais abertas quando o financiamento atual expirar na próxima sexta-feira.

A Moody’s é a última das três principais agências a mudar a classificação dos EUA. A Fitch mudou a sua classificação de triplo A para AA+ em agosto, juntando-se à S&P, que tem classificação AA+ desde 2011.

Imediatamente após a decisão da Moody’s, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que a mudança era “mais uma consequência do extremismo e da disfunção republicana no Congresso”.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam este ano devido às expectativas de que a Reserva Federal manterá a política monetária restritiva, bem como às preocupações fiscais centradas nos EUA.

O forte aumento nos rendimentos do Tesouro “aumentou a pressão pré-existente sobre a acessibilidade da dívida dos EUA”, disse a Moody’s.

A decisão de Moody’s também ocorre no momento em que Biden, que busca a reeleição em 2024, vê o seu apoio cair drasticamente nas pesquisas. Uma pesquisa do New York Times/Siena divulgada no domingo mostrou que ele está atrás do ex-presidente Donald Trump, o principal candidato republicano, em cinco dos seis estados decisivos: Nevada, Geórgia, Arizona, Michigan e Pensilvânia. Biden estava à frente de Trump em Wisconsin. O resultado nesses seis estados ajudará a determinar quem vencerá as eleições presidenciais.

A medida da Moody’s também aumentará a pressão sobre os republicanos no Congresso para que avancem na legislação de financiamento para evitar uma paralisação parcial do governo.

Os democratas de Biden apoiaram uma vasta gama de planos de gastos, enquanto os republicanos promoveram cortes acentuados de impostos no início da presidência de Donald Trump, o que também alimentou o défice. A dívida bruta total dos EUA aumentou cerca de 7,9 trilhões de dólares durante os anos de Trump no cargo. Nenhuma das partes abordou seriamente os custos crescentes dos programas de Segurança Social e Medicare, que representam uma fatia significativa dos gastos federais.