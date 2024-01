Secretário de Estado americano valoriza cooperação espacial

O responsável norte-americano, que falava durante uma visita ao Centro de Ciências de Luanda (CCL), referiu que, no âmbito do Acordo Artemis, Angola é o terceiro parceiro americano, em África, para utilização pacífica do espaço.

Informou que a NASA já trabalha em Angola na recolha de informações sobre a qualidade dos solos e a gestão dos resíduos hídricos, para obter dados para a melhoria das sementes e fortalecer a segurança alimentar.

Antony Blinken considerou essencial que África garanta a sua segurança alimentar para evitar impactos negativos como os derivados da “invasão russa à Ucrânia”.

Por outro lado, o secretário de Estado americano elogiou o investimento na construção do Centro de Ciências de Luanda (CCL), que considerou inspirador para as novas gerações na escolha das suas opções profissionais.

Implantado numa área de 17.667 metros quadrados, o CCL é um espaço dedicado à promoção da ciência, tecnologia e inovação, localizado na antiga fábrica de sabão, na zona do Baleizão, na capital do país.

Para além das salas de exposições, com 278 módulos, tem entre os equipamentos o planetário, vídeo mapping, sala de cinema, borboletário e casa secular.

O planetário é um espaço de projecção celestial, com projectores para explorar cosmos e as estrelas, ao passo que o vídeo mapping (com 8 projectores) permite analisar temas como a realidade angolana, o corpo humano, planetas, fauna e flora, bem como realizar experiências com bolhas de sabão e refracção da luz.

Já a sala de cinema tem 146 lugares, cinco dos quais com efeitos especiais, como sensação de vibração e de vento, enquanto a casa secular mostra o edifício histórico da fábrica de sabão, fundada em 1925, com os equipamentos de então. JFS/VC