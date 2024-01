PR reúne-se com secretário de Estado americano

No final do encontro, não foram prestadas informações à imprensa sobre a conversa, de quase uma hora, mantida com dirigente americano, que chegou na noite desta quarta-feira a capital angolana, na sequência de um périplo pelo continente africano que o levou a Cabo Verde, Nigéria e Cote d’Ivoire.

Este encontro com o chefe da diplomacia americana ocorre depois de o Chefe de Estado angolano ter se reunido, em Novembro último, na Casa Branca, em Whashington, com o homólogo americano, Joe Biden.

Na ocasião, os dois países estabeleceram uma parceria sustentável em sectores chave, como a agricultura, comércio telecomunicações, energias renováveis, a refinação de petróleo, a exploração do espaço, defesa e segurança.

Os EUA comprometeram-se a investir USD 250 milhões no Corredor do Lobito (Benguela), para ajudar a tornar real o projecto de circulação massiva de mercadorias entre Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia.

Prometeu igualmente investir no sector das energias renováveis, com um pacote de USD 900 milhões.