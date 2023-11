A Rússia não pode coexistir com o atual “regime” de Kiev, mas Moscou pode resistir ao poder da Otan pelo tempo que for necessário para desmilitarizar totalmente a Ucrânia, disse um diplomata russo nesta terça-feira.

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando uma grande guerra terrestre na Europa e o mais sério confronto entre a Rússia e o Ocidente desde o auge da Guerra Fria.

Incluindo a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, a Rússia agora controla 17,5% do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia. Uma contraofensiva ucraniana não tem conseguido obter nenhum ganho significativo neste ano contra as forças russas.

“O regime atual (em Kiev) é absolutamente tóxico, não vemos nenhuma opção de coexistência com ele no momento”, disse o embaixador geral da Rússia, Rodion Miroshnik, a repórteres em Moscovo.

Seu cargo foi criado para coletar provas sobre supostos crimes ucranianos contra civis.

Miroshnik disse que a Ucrânia cometeu crimes contra civis e violou os direitos humanos, enquanto a Otan forneceu armas proibidas ao país. A Ucrânia e o Ocidente acusam a Rússia de crimes de guerra, o que Moscovo nega.

Miroshnik disse que a Rússia pode resistir à Otan pelo tempo que for necessário para derrotar as forças ucranianas no que Moscovo chama de “operação militar especial”, acrescentando que o Ocidente acabará perdendo o interesse e as atuais autoridades em Kiev entrarão em colapso.

“Assim que o perigo for eliminado, isso pode ser considerado como a realização dos objetivos da operação”, disse Miroshnik. “Podemos resistir à Otan tanto quanto for necessário para cumprir as tarefas que o presidente formulou.”

Putin apresenta a guerra como parte de uma luta muito mais ampla contra os Estados Unidos, que, segundo a elite do Kremlin, tem como objetivo dividir a Rússia, apoderar-se de seus vastos recursos naturais e, em seguida, acertar as contas com a China.

No entanto, o Ocidente classifica Putin como um criminoso de guerra e um ditador que está empreendendo uma apropriação de terras no estilo imperial que enfraqueceu a Rússia, forjou um senso mais forte de Estado na Ucrânia e reviveu a aliança da Otan, dando-lhe uma missão.

Por Dmitry Antonov