Rui Mingas sepultado em Luanda após velório e homenagem nacional

Angola despedia-se nesta sexta, 12 de Janeiro, de Rui Mingas, falecido dia 4 em Portugal com 84 anos de idade por doença. O músico, político e diplomata fica sepultado no Cemitério do Alto das cruzes, após uma missa de corpo presente, em Luanda, na Igreja do Carmo.

Presente no velório que antecedeu as exéquias esteve Mário Pinto de Andrade, deputado do MPLA, académico e reitor da Universidade Lusíada, a que esteve ligado Rui Mingas. Em declarações à agência Lusa ele enalteceu a veia do co-autor do hino nacional e de músicas como “Meninos do Huambo”.

“Alguns desses poemas foram de poetas do verdadeiro nacionalismo angolano que lutaram contra o colonialismo português e Ruy Mingas valorizou-os, cantando e musicando esses poemas que ficaram no colectivo de todos os angolanos como músicas de resistência e do amor à Angola, marcando toda uma geração”, afirmou Pinto de Andrade.

Músico, nacionalista, embaixador em Portugal Mário Pinto de Andrade envolveu-se também no projecto da Universidade Lusíada, que, segundo Pinto de Andrade “contribuiu muito para a formação do capital humano angolano”.

Por Miguel Martins com Lusa