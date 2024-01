Polícia Nacional recupera mais de 70 armas de fogo em 2023

Segundo o comandante provincial da PN, comissário Aristófanes dos Santos, que falava durante a cerimónia de cumprimentos de ano novo, foram igualmente recuperados 374 munições, 57 carregadores e uma arma tipo caçadeira.

O responsável disse que foram ainda apreendidas nas acções de enfrentamento 16 viaturas de marcas diversas, 138 motorizadas, 13 gramas de cocaína em forma de crack, 3.209 quilogramas de cannabis sativa, bem como recuperados vários bens.

Na mesma senda, em termos de segurança pública, foram registados 6.375 crimes diversos durante o ano de 2023, dos quais 3.236 foram esclarecidos, e foram detidos 2.893 cidadãos, dos quais 157 do sexo feminino.

O também comandante provincial da PN afirmou que a criminalidade violenta constitui preocupação, porquanto, durante o ano em análise, foram registados 506 crimes praticados com recurso a armas de fogo, que resultaram em 16 homicídios qualificados, 26 ofensas graves à integridade física, dez ameaças, uma agressão sexual com penetração e 438 roubos qualificados.

No domínio da sinistralidade rodoviária, deu a conhecer que a província registou 1.084 acidentes de viação, com um aumento de 107 em relação a 2022, tendo resultado em 249 mortos e 1.376 feridos.

Destacou os atropelamentos, com 355 casos que resultaram em 89 mortos e 299 feridos, bem como as colisões entre automóveis e ciclomotores, com 203 e o registo de 38 mortos e 250 feridos.

Entre as causas mais relevantes, apontou o excesso de velocidade, a falta de prudência dos automobilistas e peões, bem como a condução sob efeito de álcool.

O comissário Aristófanes dos Santos garantiu que em 2024 o Comando que dirige vai incrementar a actividade de busca de informações, de patrulhamento apeado e motorizado, bem como acções mais proactivas no âmbito do policiamento de proximidade em toda extensão da província.

Disse, por outro lado, que um dos desafios visa igualmente aumentar os níveis de interacção com os cidadãos, para que estes próprios se consciencializem da importância do seu contributo na luta contra a criminalidade.

Garantiu realizar mais campanhas de sensibilização para prevenção rodoviária, visando a redução dos acidentes e suas consequências.

Anunciou que a polícia vai recrudescer as actividades de fiscalização, ordenamento e regulação do trânsito em todas artérias das cidades e ao longo das estradas nacionais.

A cerimónia de cumprimento de ano novo contou com a presença dos membros dos conselhos consultivos do Comando da PN e da Delegação do Interior. CRB