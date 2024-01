CAN´2023: ANGOP lança campanha a favor dos Palancas Negras

A iniciativa, a decorrer desde o dia 4 deste mês, consiste na divulgação de mensagens (em vídeo) encorajadoras à equipa angolana, uma das 24 que vai disputar o torneio, de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro deste ano, na Côte d´Ivoire.

A campanha tem como grupo alvo desportistas, artistas, entidades políticas e membros da sociedade civil, devendo decorrer até à data da abertura da 34ª edição da maior prova futebolística de África, disputada desde 1957.

Além de mensagens de encorajamento, a mesma incluiu a publicação de inquéritos sobre prognósticos dos vencedores do CAN e dos resultados dos jogos dos Palancas Negras.

Neste quadro, os internautas e adeptos interessados podem gravar as suas mensagens em vídeo e enviar para o endereço electrónico angopmultimedia@gmail.com.

No âmbito da sua preparação, a Selecção Nacional empatou hoje (sábado), sem golos, no Dubai, diante da similar da República Democrática do Congo (RDC), em jogo amistoso para o CAN da Côte d´Ivoire, que devia acontecer em 2023.

Neste jogo, disputado no Estádio Shabab Al Ahli, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), a equipa angolana, orientada pelo português Pedro Gonçalves, aproveitou para testar as capacidades técnicas e competitivas diante da formação congolesa, que deu a réplica necessária.

Para o CAN2023, Angola está inserida no grupo D, ao lado da Argélia, do Burkina Faso e da Mauritânia.

Ainda da preparação, os angolanos voltam a entrar em cena já na próxima quarta-feira (10), quando defrontarem a similar de Bahrein, naquele que será o último teste antes da estreia diante da Argélia, no dia 15, às 21h, em Bouaké. VAB