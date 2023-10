Nigéria procura empréstimo de US$ 1,5 bilhão do Banco Mundial, enquanto o FMI afirma que está aberto a financiamento

O governo da Nigéria está a procurar um empréstimo de 1,5 mil milhões de dólares do Banco Mundial para ajudar a financiar o seu orçamento, disse o Ministro das Finanças, Wale Edun , enquanto o Fundo Monetário Internacional saudava as recentes reformas governamentais e dizia estar aberto a financiar o país da África Ocidental.

As autoridades da Nigéria “concluíram planos” para procurar financiamento do Banco Mundial, incluindo financiamento concessional da Associação Internacional de Desenvolvimento, afirmou hoje o jornal ThisDay , com sede em Lagos , citando Edun. A IDA é um braço do Banco Mundial que fornece ajuda aos países mais pobres do mundo.

O gabinete irá discutir a proposta de procurar financiamento do Banco Mundial numa reunião do Conselho Executivo Federal na capital, Abuja, nesta segunda-feira, informou o ThisDay. A reunião, confirmada pela presidência, será a primeira da FEC desde 28 de agosto.

A Nigéria procura financiamento enquanto implementa uma série de reformas económicas para acelerar o crescimento económico e apoiar mais de 40% dos seus 200 milhões de habitantes que vivem na pobreza. Nos últimos oito anos, a dívida do país aumentou quase oito vezes, para mais de 110 mil milhões de dólares, e o serviço dessas obrigações consumiu 96% das receitas do governo em 2022.

O FMI saudou as recentes reformas, incluindo a unificação das várias taxas de câmbio da Nigéria, e disse que está preparado para ajudar o governo.

“Tal como todos os países membros do FMI, a Nigéria pode procurar financiamento do FMI se considerar que isso é útil para resolver os desequilíbrios externos”, disse o jornal Punch, com sede em Lagos, citando o fundo. “As autoridades nigerianas não abordaram o FMI com um pedido de financiamento.”