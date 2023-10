Dois mortos num tiroteio em Bruxelas: polícia investiga ataque terrorista

A investigação está a gerir o caso como ataque terrorista. O atirador colocou-se em fuga. O jogo Bélgica-Suécia, de qualificação para o euro2024, foi interrompido ao intervalo

Duas pessoas foram mortas esta segunda-feira à noite em Bruxelas, na Bélgica, alvejadas à queima roupa por um atirador armado com uma aparente arma de guerra.

A notícia foi confirmada pelas autoridades belgas, que ativaram um centro de crise, ao qual se juntou o primeiro-ministro Alexander De Croo e os ministros do Interior, Annelies Verlinden, e da Justiça,Vincent Van Quickenborne, e ainda o presidente da câmara de Bruxelas, Philippe Close.

O porta-voz do centro de gestão de crise anunciou que o Orgão de Coordenação para a Análise de Ameaças (OCAM, na sigla original) aumentou o nível de alerta para “4”, o mais alto, na cidade de Bruxelas, deixando o resto da Bélgica no “3”.

A Presidente da Comissão Europeia já se manifestou solidária com “as vítimas deste desprezível ataque em Bruxelas”.

“Estendo o meu sincero apoio à polícia belga para que capturem rapidamente o suspeito. Juntos, mantemos-nos unidos contra o terrorismo”, escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

A procuradoria federal belga está a investigar o caso como um ataque terrorista. O atirador colocou-se em fuga, informou a polícia.

Com o atirador e eventuais cúmplices em fuga, o ministro do Interior de França decidiu reforçar os controlos na fronteira com a Bélgica.

O governo francês j tinha ativo desde sexta-feira o plano “vigipirate”, de prevenção contra o terrorismo, após o ataque à faca em que foi morto um professor em Pas-de-Calais.

Nas redes sociais circulam vários vídeos. Num deles, registado por um morador na zona, é possível ver um homem com um casaco laranja fluorescente, capacete branco e uma arma na mão a disparar no meio da rua.

Depois, o atirador no vídeo persegue duas pessoas que se refugiavam dentro de um prédio e alvejou-as à queima roupa, uma delas quando várias vezes quando já estava no chão.

O atacante foi ainda filmado a colocar-se em fuga numa scooter .

Os jornais belgas dizem que as duas vítimas serão de nacionalidade sueca porque vestiam camisolas da seleção sueca. Deveriam estar em Bruxelas para assistir ao jogo Bélgica-Suécia, marcado para as 20h45 (menos uma hora em Lisboa).

O jogo, a contar para a fase de qualificação do Euro2024, prosseguiu como programado, mas foi interrompido ao intervalo, com um marcador a assinalar um empate 1-1.

A televisão pública belga avança que os jogadores suecos se recusaram a voltar ao relvado após tomar conhecimento do sucedido.

O jogo tinha sido antecedido por um minuto de silêncio pela Federação Belga em nome de “todos os inocentes vítimas da atual violência em Israel, nos territórios palestinianos e em todas as outras partes do mundo”.

O estádio foi encerrado por questões de segurança e ninguém pode sair.

Os meios de comunicação belgas noticiaram que o alegado autor dos disparos terá gravado um vídeo onde diz pertencer ao grupo terrorista autoproclamado Estado Islâmico e reivindica o ataque para “vingar os muçulmanos que vivem e morrem” pelo Islão.

A veracidade desse vídeo estará ainda a ser verificada, mas esta informação carece de confirmação oficial.