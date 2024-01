Ministro das Finanças da África do Sul alerta para orçamento difícil em Fevereiro, na véspera das eleições gerais

O ministro das Finanças da África do Sul alertou que o orçamento do próximo mês será “difícil”, uma vez que a capacidade do país de pagar a sua dívida crescente continua a ser um desafio.

Enoch Godongwana apresentará o orçamento anual no final de fevereiro, quando anunciará mais detalhes sobre os planos do Tesouro Nacional para conter a dívida crescente, disse ele à emissora Newzroom Afrika, com sede em Joanesburgo, no Segunda-feira.

“Neste momento temos um desafio porque os nossos níveis de crescimento são insuficientes para conseguirmos lidar com níveis mais elevados de dívida”, disse ele. “Falarei mais sobre isso no orçamento de fevereiro do próximo mês. Posso dizer-vos agora que estamos a operar num espaço fiscal bastante limitado, pelo que a mensagem que provavelmente transmitiremos em fevereiro será difícil.”

No seu orçamento intercalar em novembro, Godongwana sublinhou a necessidade de estabilizar as finanças públicas e acelerar o crescimento, enquanto o Tesouro alertava para uma trajetória de dívida mais elevada nos próximos dois anos. Os cortes de energia em curso e uma crise logística continuam a restringir o crescimento económico na economia mais industrializada de África.

O orçamento do próximo mês será apresentado antes das eleições gerais na África do Sul, que deverão ter lugar em agosto, e nas quais o Congresso Nacional Africano, no poder, lutará para manter a maioria nacional que tem desde que chegou ao poder, há três décadas.