Investidores da Shell juntam-se a grupo ativista que pede maiores cortes nas emissões de carbono

Fundos que administram mais de US$ 4 trilhões em ativos uniram forças com o ativista climático Follow This para intensificar a pressão sobre a Shell Plc para reduzir os efeitos de estufa das emissões de gases.

O grupo, que inclui a maior gestora de ativos da Europa, Amundi SA, apresentará em conjunto resoluções de acionistas pressionando a Shell a se alinhar ao Acordo Climático de Paris, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira. Este é um passo além do que os investidores deram em anos anteriores, quando votaram a favor das resoluções apresentadas pelo Follow This.

“Esta escalada de 27 investidores líderes coloca o apelo à redução de emissões por parte das empresas de energia em primeiro plano”, disse o fundador da Follow This, Mark van Baal, no comunicado.

A resolução centra-se nas chamadas emissões de Âmbito 3 – aquelas geradas quando os clientes utilizam produtos das empresas petrolíferas que constituem a maior parte dos seus gases com efeito de estufa. Pede à Shell que alinhe a sua meta de redução a médio prazo do Âmbito 3 com os objetivos do Acordo Climático de Paris de limitar o aquecimento global bem abaixo dos 2ºC acima dos níveis pré-industriais.

Além de Amundi, o grupo de investidores inclui o provedor de pensões Scottish Widows, Candriam, Rathbones Group e Edmond de Rothschild Asset Management. Os 27 investidores possuem coletivamente cerca de 5% das ações da Shell, de acordo com o Follow This.

O grupo compreende a necessidade de combustíveis fósseis no curto prazo, mas “vemos a necessidade de uma comunicação aberta e de uma estratégia clara” sobre a transição dos hidrocarbonetos, disse Jan Peterson, gestor sénior de carteira do fundo de pensões sueco AP4, no relatório.

A Shell passou a ser cada vez mais examinada por ambientalistas e investidores preocupados com o clima depois de aumentar a proporção de investimentos anuais destinados a combustíveis fósseis no último ano. Todos os anos, a empresa procura obter um voto consultivo sobre o progresso da sua estratégia de transição energética, que será atualizada antes da assembleia geral anual em maio.