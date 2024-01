AFRICA 360°

Bem-vindo ao África 360°, um boletim informativo duas vezes por semana sobre a situação actual do continente em matéria de Integração Regional, Economia e Desenvolvimento — e para onde se dirige.

Cidade do Cabo pede prazo para envolvimento do setor privado portuário (Engineering News)

A Cidade do Cabo afirma que deseja um “prazo claro” da Transnet e do governo nacional para o envolvimento do sector privado no Porto da Cidade do Cabo. Com um parceiro do sector privado pronto para iniciar operações no Porto de Durban em Abril, o MMC de Crescimento Económico da Cidade do Cabo, James Vos, observa que “há um silêncio contínuo por parte do governo nacional sobre um cronograma para um impulso de parceiros do sector privado extremamente necessário para a Cidade do Cabo”. .

Dados melhorados são a chave para as ambições económicas da Nigéria (Freight News

)

O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, reiterou os planos do seu país de se transformar num centro de atividades de exportação e importação na África Ocidental. Ele fez o anúncio recentemente durante a Conferência Anual das Alfândegas de 2023. Ele lamentou a falta de dados abrangentes, dizendo que foi “uma doença tecnológica” que prejudicou a trajetória de crescimento da Nigéria e do continente, impedindo a capacidade de tomar decisões de governação informadas.

Conselho Executivo do FMI aprova 100 milhões de dólares ao abrigo de um novo acordo de linha de crédito alargado e conclui a consulta do Artigo IV de 2023 com a Gâmbia (FMI)

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou hoje um acordo de 36 meses ao abrigo do Mecanismo de Crédito Alargado (ECF), no valor de DSE 74,64 milhões (cerca de 100 milhões de dólares ), e concluiu a consulta do Artigo IV de 2023 com o Gâmbia.

A Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, saúda o acordo de tratamento da dívida alcançado pelo Gana e pelos seus credores oficiais no âmbito do Quadro Comum do G20 (FMI)

A Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva, saúda o acordo de tratamento da dívida alcançado pelo Gana e pelos seus credores oficiais no âmbito do Quadro Comum do G20. “Saúdo o anúncio do Ministro das Finanças Ofori-Atta de que as autoridades ganenses chegaram a um acordo de princípio com os seus credores oficiais sobre um tratamento da dívida, consistente com os objetivos do programa apoiado pelo FMI, que visa restaurar a estabilidade macroeconómica e a sustentabilidade da dívida, construir resiliência e lançar as bases para um crescimento mais forte e mais inclusivo.

Retorno da pirataria nas águas da Somália pode aumentar os custos (África Oriental)

O regresso dos casos de pirataria ao largo da costa da Somália e do Golfo da Guiné nas últimas semanas continua a ser uma séria ameaça à segurança marítima internacional, em particular aos marítimos e ao comércio internacional, bem como à segurança e prosperidade dos países regionais .

Disputas entre as nações da EAC lançam sombras sobre o futuro do bloco (The Citizen)

A Comunidade da África Oriental (EAC), com uma população combinada de 301,8 milhões de habitantes em oito Estados-membros, enfrenta uma conjuntura crítica. Os seus ambiciosos planos de desenvolvimento, incluindo investimentos em infra-estruturas e integração regional, estão ameaçados por uma onda de disputas crescentes entre membros-chave. Os oito Estados-membros incluem o Burundi, a RDC, o Quénia, o Ruanda, o Sudão do Sul, o Uganda, a Somália e a Tanzânia.

No entanto, as recentes tensões entre o Uganda e o Quénia sobre as barreiras comerciais, o Burundi e o Ruanda sobre o alegado apoio rebelde, e as tensões em curso entre a RDC e o Ruanda lançam uma sombra negra sobre o futuro do bloco. No orçamento de 103,8 milhões de dólares para 2024/25, a EAC deu prioridade à promoção da execução do desenvolvimento de infra-estruturas multissectoriais, incluindo estradas, caminhos-de-ferro e aeroportos, para melhorar a conectividade regional e facilitar a circulação suave de pessoas e bens na região.

Ruto e Museveni se reunirão sobre disputa de importação de combustível (África Oriental)

O Presidente William Ruto planeia encontrar-se com o seu homólogo do Uganda, Yoweri Museveni, para resolver a disputa de importação de combustível que levou Kampala a levar Nairobi ao Tribunal de Justiça da África Oriental (EACJ). A Secretária do Gabinete da Comunidade da África Oriental e do Desenvolvimento Regional (CS), Peninah Malonza, confirmou que os dois líderes tinham agendado uma reunião para consertar diplomaticamente as barreiras sobre a decisão do Quénia de bloquear a utilização do seu gasoduto pelo Uganda para transportar combustível.

Relatório Económico sobre África 2023:Construir a resiliência de África aos choques económicos globais (UNECA)

O tema do Relatório Económico de 2023 sobre África é “Construir a resiliência de África aos choques económicos globais”. O relatório centra-se no impacto de choques globais múltiplos e recorrentes nas economias africanas. Examina como estes choques impedem as perspectivas de África atingir as metas estabelecidas nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como alcançar uma transformação económica inclusiva e como construir resiliência.

Choques de diversas magnitudes, durações e recorrências moldaram o desempenho económico nas últimas décadas. Eles minaram as aspirações de África de crescimento sustentado e de rápida transformação económica e de beneficiar das tendências demográficas (aumento da juventude) e geográficas (urbanização). Também tiveram efeitos cicatrizes que dificultam a recuperação total das economias africanas, mesmo após um choque de curta duração, como a crise financeira global.

EUA e África alcançam acordo preliminar para alargar o acesso ao comércio isento de impostos (BNN)

Num movimento significativo que reforça os laços económicos entre os Estados Unidos e África, foi alcançado um acordo comercial preliminar para prorrogar a Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA) por mais dez anos além da sua actual data de expiração em Setembro de 2025. Promulgado em Desde 2000, a AGOA tem sido fundamental para permitir que mais de 30 nações africanas exportem produtos para o mercado dos EUA com isenção de direitos, promovendo o crescimento económico e o desenvolvimento nestes países.

Embora o acordo preliminar tenha sido alcançado, a prorrogação da AGOA ainda não está concluída. A proposta deve ser ratificada pelo Congresso dos EUA antes de entrar em vigor. Este é um obstáculo significativo, mas dados os benefícios económicos que a AGOA proporcionou, tanto aos EUA como às nações africanas, há optimismo de que a prorrogação será aprovada.