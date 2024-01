Juiz desembargador suspenso pelo CSMJ

O magistrado é acusado de ter arrendado, a um cidadão estrangeiro, o apartamento de função, contrariando os fins para os quais havia sido atribuído.

O arrendamento do imóvel, atribuído como casa de função, a terceiro, configura violação a Lei do Património Público.

Segundo um comunicado de imprensa, o CSMJ deliberou instaurar um processo disciplinar e consequente suspensão preventiva contra o juiz desembargador.

Refere que a suspensão deriva da conduta inapropriada do magistrado, bem como do resultado do inquérito mandado instaurar por este Conselho.

Recorda que o processo disciplinar, independente do processo penal cabível, corre os seus trâmites

legais, devendo tornar-se público tão logo seja concluido. VIC