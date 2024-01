Arrecadação de receitas com incremento da pesca desportiva na bacia de Okavango

Ao falar à imprensa no quadro da expedição que decorre na região, lembrou que já foi realizada uma primeira actividade de pesca desportiva, à título experimental, em 2023, que contou com a participação de vinte e cinco atletas namibianos e angolanos, com 20 barcos .

Fez saber que a competição contou com duas equipas femininas, tendo avançado que a próxima será realizada em Junho de 2024 e são esperados mais de trinta participantes nacionais e estrangeiros.

Sobre a expedição, disse ser um momento crucial porque apresenta a realidade aos investidores, com a confirmação das potencialidades turísticas, com destaque para o cruzeiro fluvial na confluência Cuito/ Cubango.

Acrescentou que, para além da confluência, há ainda áreas dedicadas à construção de infra-estruturas que servirão para a observação da vida selvagem e outras para agropecuária, que poderá servir a indústria turística emergente.

Apontou que esta região tem um autódromo funcional, energia eléctrica permanente e condições que facilitam o exercício da actividade turística.

Realçou que o problema dos acessos já está a ser resolvido, o que vai permitir a mobilidade dos turistas.

O Polo Turístico da Bacia do Okavango, localizado no município do Dirico, a 650 quilómetros de Menongue, capital do Cuando Cubango, tem uma superfície de 12 mil hectares e poderá ser alargada com mais investimentos de empresários interessados. MSM/FF/PLB