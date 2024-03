Grandes Empresas de Tecnologia em rota de colisão com a UE à medida que a nova lei de mercados digitais entra em ação

A UE aposta que a entrada em vigor na quinta-feira de uma nova lei abrangente irá controlar os excessos das grandes empresas de tecnologia mais dominantes do mundo, após décadas de domínio de mercado que o bloco lutou para conter.

A Lei de Mercados Digitais (DMA – Digital Markets Act) forçará empresas como a Google, Apple, Amazon e Facebook a seguir uma lista rigorosa de coisas que devem e não devem fazer – ou enfrentarão a ameaça de multas significativas.

A regulamentação digital mais ambiciosa do mundo está a ser observada de perto por outras nações, incluindo o Japão, a Coreia do Sul, a Turquia e o Reino Unido, que estão a contemplar as suas próprias versões.

De acordo com o DMA, será ilegal que certas plataformas favoreçam os seus próprios serviços em detrimento dos rivais. Eles serão impedidos de combinar dados pessoais em seus diferentes serviços, proibidos de usar dados coletados de comerciantes terceirizados para competir contra eles e terão de permitir que os usuários baixem aplicativos de plataformas rivais, entre outros limites e obrigações.

A Apple, que acabou de pagar uma multa de 1,8 mil milhões de euros (2 mil milhões de dólares) por excluir rivais de streaming de música, será alvo de novo escrutínio depois de anunciar uma revisão das suas ofertas de iOS, Safari e App Store na UE, o que a Comissão Europeia provavelmente irá investigar mais a fundo para determinar se estão em conformidade com as regras.

As multas por violação destas regras podem ascender a 10% da receita mundial anual total de uma empresa e a 20% do volume de negócios global para empresas que desrespeitem repetidamente as regras.

Quando se trata da App Store, a empresa com sede em Cupertino, Califórnia, tem feito esforços para reestruturar as taxas que cobra dos desenvolvedores desde que eliminou a comissão de 30% que impunha historicamente. Ainda assim, essas mudanças não são suficientes para alguns concorrentes.

O Spotify, que desencadeou a reclamação inicial da UE sobre a App Store, disse que as propostas DMA da Apple eram “inaceitáveis” e “absurdas” e solicitou uma reunião com a chefe de concorrência da UE, Margrethe Vestager , para discutir os planos da Apple, de acordo com uma carta do chefe do Spotify, Daniel Ek visto pela Bloomberg News.

Outra empresa que deverá enfrentar o escrutínio precoce da UE é a Meta, empresa mãe da Facebook, com a sua nova política de pagamento ou consentimento para introduzir versões separadas e sem anúncios do Facebook e do Instagram, suscetíveis de receber perguntas dos reguladores de Bruxelas.

A Meta fez as mudanças em novembro para evitar a crescente pressão regulatória sobre o processamento de dados pessoais dos usuários, mas o modelo baseado em assinatura poderia colidir com os novos limites do DMA às plataformas para processar dados pessoais para fins publicitários.

Apesar do que provavelmente será um litígio demorado resultante das mudanças, o DMA já começou a ter o impacto pretendido.

Na terça-feira, o Google anunciou que vincularia mais pesquisas a sites de comparação em áreas como voos, hotéis e compras, além de fornecer mais telas de escolha em dispositivos Android. A Meta já havia se comprometido a permitir a desvinculação dos serviços do Facebook e do Instagram, e a Microsoft Corp. disse que alguns programas normalmente incluídos no Windows poderão, no futuro, ser desinstalados.

Outras plataformas bem conhecidas também enfrentarão um escrutínio crescente ao abrigo do regulamento. Na semana passada, a plataforma de alojamento X de Elon Musk e a plataforma de alojamento Booking Holdings Inc. informaram o órgão de fiscalização com sede em Bruxelas que poderiam cumprir os critérios da DMA.

Mas os intervenientes da Big Tech também se preparam para desafiar o DMA através dos tribunais da UE. Apple, Meta e TikTok estão lutando contra as suas designações de “gatekeepers” sob as regras.

A proprietária da TikTok, ByteDance Ltd., perdeu no mês passado uma tentativa judicial para suspender a decisão da UE enquanto o recurso estava pendente, forçando a plataforma de mídia social do aplicativo de compartilhamento de vídeo a cumprir o DMA.

Em última análise, o resultado destes processos judiciais daqui a alguns anos definirá se a grande aposta da DMA e de Vestager será um sucesso.