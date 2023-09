Governo abre concurso para novo sistema de água do Lubango

O ministro de Energia e Águas, João Baptista Borges, anunciou nesta sexta-feira, no município da Matala, província da Huíla, para Dezembro próximo, o lançamento de um concurso público para a construção do novo sistema de abastecimento do Lubango.

Trata-se de um projecto que visa edificar uma barragem no curso do rio Unene, que vai permitir armazenar quantidade suficiente do precioso líquido e compensar a irregularidade que se observa dos sistemas subterrâneos e das chuvas.

Esse investimento, segundo o ministro, vai permitir efectuar mais ligações, sobretudo à periferia e responder a explosão demográfica, uma acção que conta com um financiamento do Banco Mundial (BM), no âmbito do Projecto de Desenvolvimento no Sector das Águas, PDISA II, cujo orçamento não avançou.

João Baptista Borges disse que neste momento o Lubango está a funcionar apenas com 16 por cento da sua capacidade de distribuição, resultante de um longo período de estiagem que provocou escassez do produto nos furos subterrâneos.

O projecto, cujo valor financiado já está aprovado, deve ter as obras a começar assim que for realizado o concurso para a adjudicação. Do mesmo pacote financeiro estão, igualmente, contemplado dois outros sistemas para os municípios da Chibia e da Humpata.

O titular da pasta fez saber que na Chibia o problema da falta de água poderá minimizar por força da construção da barragem de Nonpopo, suportado do rio Caculavale, cujo projecto estender-se-á à comuna do Chiange, no município dos Gambos, onde a seca continua a ser uma realidade.

“Isto pressupõe que, nos próximos meses, haverá disponibilidade de água não só no Lubango, mas também noutros municípios e o nível de quantidade vai aumentar, porque temos noção da importância do reforço do abastecimento de água nestas paragens”, disse.

Lembrou que a Matala decorre, desde 2018, mas com dificuldades, um projecto da construção de um sistema de abastecimento de água, devido a irregularidade que se verifica na execução financeira, mas tudo indica que a partir de Janeiro do próximo ano, 65 por cento da população local poderá consumir esse produto em quantidade e qualidade, tendo sido já feitas mil e 500 novas ligações.

Considerou que, em linhas gerais, até Maio de 2023, o projecto do sistema de abastecimento de agua na Matala estará concluído, por ser a segunda maior praça populacional a seguir do Lubango, com mais de 335 mil 118 habitantes.

ANGOP