França: seis aeroportos regionais encerrados por alertas à bomba

Em França seis aeroportos alvo de ameaças de atentados tiveram que ser evacuados nesta quarta-feira. Alguns dentre eles entretanto já reabriram.

Lille, no norte, Bron, em Lyon, no centro-sul, Toulouse, no sudoeste, Beauvais, a norte de Paris, mas também Nantes, no oeste, e Nice, no sudeste: estes foram os seis aeroportos regionais franceses obrigados a encerrar na sequência de ameaças recebidas por mail.

Os passageiros e funcionários tiveram que deixar as instalações.

Os alertas à bomba têm-se multiplicado desde sexta-feira e o assassínio no norte de França de um professor por um jovem islamita radicalizado.

Também o Museu do Louvre no sábado passado e o Palácio de Versalhes, no dia seguinte, tinham sido obrigados a fechar.

Nenhum aeroporto parisiense foi afectado por estes encerramentos: alguns dos aeroportos regionais já reabriram.

Nalguns casos tratou-se de um alerta por um embrulho abandonado no recinto da aerogare.

Registam-se atrasos nalguns destes aeroportos e alguns voos tiveram de ser desviados para outras aerogares durante a interrupção das operações.

Os serviços de segurança deslocaram-se ao aeroporto de Lille neste contexto, como comunicado na rede social X, até há pouco Twitter.