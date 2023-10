Biden em Israel horas após ataque contra hospital de Gaza

O presidente norte-americano, Joe Biden, chegou esta quarta-feira a Israel, escassas horas após o ataque contra um hospital anglicano em Gaza, que terá provocado duzentos mortos, segundo o movimento palestiniano Hamas. O Estado hebreu atribui a responsabilidade do acto ao Jihad Islâmico.

Um ataque a um hospital de Gaza, ocorrido nesta quarta-feira dia 18 de Outubro, que segundo funcionarios da saúde, matou pelo menos 200 pessoas, provocou uma onda de indignação e de condenações pelo mundo, com protestos pelas ruas de Amman, Tunis, Beirute e Teerão.

O grupo palestiniano Hamas, que administra o território, acusou Israel de estar por trás da explosão.

Já o exército Israelita atribui a explosão a um roquette disparado por engano pelos aliados do Hamas, o Jihad Islâmico, que descreveu as acusações como sendo « mentiras ».

De entre as principais reacções, destacam-se as do mais altos mandatários dos Estados Unidos da América, das Nações Unidas, da França, da Alemanha, da União Européia, da União Africana, da Liga Árabe, do Egipto, do Hezzbollah, da Cruz Vermelha Internacional, da Indonésia, do Irão, do Iraque, da Jordânia, dos Médicos Sem Fronteiras, do Qatar, da Rússia, da Espanha, da Arábia Saudita, da Tunísia, da Turquia, e, até à altura da redacção desta notícia, também da Organização Mundial da Saúde.