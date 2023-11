Fitch rebaixa a classificação da Etiópia devido ao aumento do risco de incumprimento da dívida

A Fitch rebaixou a classificação da Etiópia ainda mais para território de alto risco, de CCC- para CC, citando lacunas no financiamento externo do país que, segundo ela, aumentaram a sua probabilidade de incumprimento.

Os ratings na faixa CC são vistos como em risco iminente de incumprimento.

A Fitch cortou a classificação da dívida em moeda estrangeira do país, citando também o “provável risco de incumprimento” à medida que procura o alívio da dívida ao abrigo do acordo “Quadro Comum” do G20.

“O declínio material na liquidez externa e as lacunas significativas de financiamento externo aumentaram a probabilidade de um evento de incumprimento”, afirmou a agência de classificação num comunicado.

O segundo país mais populoso de África tem lutado com dívidas, cujos números do governo estimaram em 28,2 mil milhões de dólares no final de março, após uma punitiva guerra civil de dois anos que terminou no ano passado.

A Etiópia solicitou uma reestruturação da dívida no início de 2021 ao abrigo do acordo do Quadro Comum estabelecido durante a pandemia da COVID-19 para ajudar os países de baixos rendimentos a enfrentar as crises da dívida.

A Fitch disse que os atrasos no processo do Quadro Comum, que inclui a China, e a lentidão no pedido de resgate do Fundo Monetário Internacional, significam que o país está desesperadamente sem dinheiro.

“A Fitch espera que o alívio de liquidez bilateral seja insuficiente para resolver as grandes lacunas de financiamento e melhorar a sustentabilidade da dívida no médio prazo, na ausência de financiamento renovado por parte de instituições financeiras internacionais”, afirmou.