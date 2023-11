A Tanzânia junta-se ao Zimbabwe, Namíbia e Gana na exigência da refinação doméstica de lítio, para acrescentar valor às exportações

A Tanzânia encerrará a exportação de lítio não refinado a partir de maio de 2024 e exigirá que os mineiros agreguem valor, mostra uma carta do ministério de minerais do país.

A carta aos mineiros afirma que as partes interessadas no lítio devem ter fábricas para refinação na Tanzânia. O valor dos minerais deve ser aumentado em pelo menos 5% para que as licenças de exportação sejam concedidas, afirma. A medida entrará em vigor em 31 de maio de 2024.

Os governos africanos estão a tentar capitalizar a procura global de lítio para baterias de automóveis eléctricos, acrescentando mais valor a nível interno, em vez de enviar minerais brutos para uma indústria de processamento dominada pela China. O Zimbabwe , o quinto maior produtor mundial do mineral, a Namíbia e o Gana proibiram as exportações de matérias-primas.

Exigir que seja acrescentado valor é “a estratégia certa” para a Tanzânia, afirma Mark van den Arend, presidente da StraMin, que actua como comprador intermediário de minerais de mineiros de pequena e média dimensão (PME) no país da África Oriental. Não será nenhuma surpresa se a exigência for ampliada no futuro para incluir outros minerais, acrescenta.

A conversão do minério de lítio para uso em baterias de carros elétricos ou iPhones passa por diversas etapas. Uma etapa envolve a criação de sulfato ou carbonato de lítio concentrado a partir do material extraído. Esses concentrados ainda precisam de processamento adicional antes do uso industrial. A Rystad Energy prevê que o fornecimento de lítio será cerca de 8,5% inferior à procura global total em 2025.

O processamento de lítio na Tanzânia exigirá investimento. Os compradores que trabalham com a StraMin “têm muito dinheiro e estão dispostos a fazer investimentos” para cumprir as exigências do governo, diz Van den Arend.

A falta de um bom sistema ferroviário na Tanzânia complicará a tarefa, e as zonas costeiras perto de Dar es Salaam ou de outros portos são a melhor opção para instalações de processamento.

Os minerais não explorados da Tanzânia estão a atrair cada vez mais atenção internacional, mas nem todos estão convencidos pelas credenciais do país como jurisdição mineira.

O país sob o comando do falecido Presidente John Magufuli aboliu em Julho de 2017 a base legislativa do anterior sistema de licenças de retenção mineira , sem introduzir um substituto. Isto afetou empresas de mineração.

As empresas argumentam que foram vítimas de expropriação e levaram casos ao Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID) do Banco Mundial.

Reduzir o domínio chinês no processamento de lítio será uma tarefa a longo prazo . A China tem apenas cerca de 13% do fornecimento mundial de lítio, mas o controlo sobre a refinação permite-lhe controlar cerca de 80% do mercado de baterias de lítio.

A China tem um historial muito mais longo nas últimas décadas de envolvimento estratégico em África do que a Europa, que “perdeu o ponto ideal” em termos de acesso aos minerais.