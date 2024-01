‘Financiamento de Transição’ será o centro das atenções em 2024 para a transição climática

Fez parte do acordo na COP28, no qual 200 nações concordaram em abandonar os combustíveis fósseis. Mas o que isso significa é outra questão.

A expressão “financiamento de transição” é vagamente definida como investimentos principalmente em indústrias e infra-estruturas que ajudam a impulsionar os esforços para alcançar uma economia líquida zero. É diferente do financiamento verde, que geralmente visa as chamadas soluções climáticas, como parques eólicos ou centrais de baterias.

O “financiamento da transição” está a tornar-se um dos temas mais interessantes para os mercados financeiros.

Há “um mundo inteiro de financiamento de transição sendo criado neste momento”, disse Mark Carney, enviado especial das Nações Unidas para a ação climática e finanças, durante um painel de discussão na COP28 do mês passado em Dubai.

O termo fazia parte do acordo final entre 200 nações, no qual concordaram em abandonar os combustíveis fósseis. No entanto, há muito espaço de manobra. No acordo não vinculativo, os países são chamados apenas a contribuir para uma transição global.

Em outras palavras, as empresas de combustíveis fósseis têm poucos limites para decidir como e quando participarão.

Também dá margem de manobra aos investidores, incluindo aqueles com os chamados mandatos sustentáveis.

Coligações de bancos, seguradoras e gestores de activos estão em discussões para colocar algumas barreiras em torno do que constitui o financiamento de transição. Mas, por enquanto, não existe um padrão consistente.

A Aliança Financeira de Glasgow para Net Zero propõe que a estratégia de investimento inclua o financiamento de atividades verdes tradicionais, como energia renovável ou veículos elétricos, bem como empresas poluidoras que planeiam descarbonizar e até mesmo grandes emissoras, como usinas a carvão, desde que estejam em vias de serem fechadas.

O que une a maioria das propostas em torno do financiamento da transição é a crença de que, em vez de simplesmente cortarem laços com empresas com elevadas emissões, as instituições financeiras deveriam ajudar os poluidores a eliminar gradualmente as suas atividades ou a colocá-los no chamado caminho das emissões leves.

“É preciso ir até onde estão as emissões e tentar reduzi-las”, disse Curtis Ravenel, consultor sénior da GFANZ. O grupo é copresidido por Carney, ex-governador do Banco da Inglaterra que também é presidente da Bloomberg Inc., e Michael R. Bloomberg, fundador e proprietário majoritário da Bloomberg News, controladora da Bloomberg LP.

Para os investidores preocupados com a sustentabilidade, no entanto, tudo isto levanta a questão: há algum activo que não se qualifica? E para os poluidores que o fazem, como podem os investidores ter certeza de que irão descarbonizar à velocidade e à escala previstas?

Estes detalhes são ainda mais críticos tendo em conta que alguns fundos de financiamento climático anunciados na COP28 pretendem investir em activos de transição. Por exemplo, parte da Alterra, um empreendimento de 30 mil milhões de dólares que os Emirados Árabes Unidos lançaram com a BlackRock Inc., TPG Inc. e Brookfield Asset Management Ltd., vai transferir fundos de transição. Mas há poucos detalhes imediatos sobre como eles estão estruturados.