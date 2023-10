Estados Unidos atacam duas instalações sírias que dizem estar ligadas ao Irão

As forças dos EUA conduziram ataques a duas instalações no leste da Síria que acreditam terem sido usadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e grupos afiliados, em resposta aos ataques às tropas americanas na região.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin , disse que o presidente Joe Biden ordenou ataques de “autodefesa de precisão” após ataques desde 17 de outubro que resultaram na morte de um empreiteiro dos EUA e feriram 21 funcionários americanos. Austin alertou o Irã e seus representantes para não ameaçarem as forças dos EUA.

“Esses ataques de autodefesa especificamente planeados tinham como objetivo exclusivo proteger e defender o pessoal dos EUA no Iraque e na Síria”, disse Austin. “Se os ataques dos representantes do Irão contra as forças dos EUA continuarem, não hesitaremos em tomar outras medidas necessárias para proteger o nosso povo.”

Austin sublinhou que considerava os ataques dos EUA como “separados e distintos” da guerra Israel-Hamas, mas o desenvolvimento sublinha como o conflito poderia rapidamente evoluir para uma conflagração mais ampla. Os EUA continuam a enviar forças para o Médio Oriente e acredita-se que os ataques de quinta-feira sejam a primeira acção ofensiva dos EUA desde a incursão do Hamas em Israel, em 7 de Outubro.

Os EUA disseram anteriormente que iriam enviar 900 soldados para o Médio Oriente à medida que as tensões regionais aumentavam. O Brigadeiro General Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, disse que o pessoal inclui operadores de defesa aérea Thaad e Patriot. Nenhuma das tropas, que já estão destacadas ou sendo enviadas, irá para Israel, acrescentou Ryder.

O envio de tropas soma-se a decisões anteriores da administração Biden de enviar mais forças para a região, incluindo dois grupos de porta-aviões e caças adicionais.

As tensões entre os EUA e o Irão têm aumentado desde o ataque do Hamas a Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão alertou esta semana que os EUA não escaparão ilesos se a guerra Hamas-Israel se transformar num conflito mais amplo.

Falando nas Nações Unidas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hossein Amirabdollahian disse que o Irão não acolhe com agrado uma “expansão da guerra na região”, mas os EUA “não serão poupados destes incêndios” se a guerra em Gaza continuar.