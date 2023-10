Colapso das negociações comerciais entre UE e Austrália, depois da UE não ter conseguido chegar a um acordo comercial com os EUA

Autoridades da União Europeia expressaram o seu choque depois que o principal negociador da Austrália recuou de um potencial acordo comercial com o bloco de 27 nações pela segunda vez em questão de meses.

Apesar do optimismo antes das discussões planeadas em Osaka, no Japão, os dois lados nunca conseguiram sentar-se para fazer um avanço final no fim de semana.

Os planos terminaram em frangalhos no domingo, numa reunião entre o Comissário do Comércio da UE, Valdis Dombrovskis , e o Ministro do Comércio australiano, Don Farrell , onde este último fez exigências de acesso ao mercado agrícola que foram muito além do que tinha sido discutido recentemente.

“Não conseguimos fazer progressos” nas negociações, disse Farrell num comunicado divulgado na noite de domingo. “As negociações continuarão e tenho esperança de que um dia assinaremos um acordo que beneficie tanto a Austrália como os nossos amigos europeus.”

A confiança num pacto em Osaka foi reforçada com ambos os lados reunidos em Bruxelas até à semana passada para reduzir as suas diferenças, segundo responsáveis da UE. Essa confiança foi sublinhada pela decisão da UE de trazer uma equipa de quase 10 pessoas, incluindo o Comissário da Agricultura, Janusz Wojciechowski , para conseguir um acordo.

“Infelizmente, os nossos parceiros australianos não foram capazes de se envolver com base em zonas de aterragem previamente identificadas”, disse Dombroskis num comunicado. “Portanto, não conseguimos progredir nas nossas negociações do ACL.”

A Austrália recuou numa ronda anterior de negociações em Julho, com Farrell a dizer que a oferta de acesso ao mercado agrícola não era suficiente. Antes da viagem a Osaka, ele disse à mídia australiana que, a menos que a UE apresentasse uma oferta melhor do que a de julho, ele faria o mesmo novamente.

Cinco anos de trabalho

As duas partes têm trabalhado num acordo de comércio livre, ou ACL, há mais de cinco anos e, embora tenha havido um amplo consenso na maioria das áreas, algumas questões agrícolas remanescentes ameaçavam inviabilizar todo o pacto.

A Austrália pressiona por um maior acesso ao mercado europeu para a sua carne bovina, carne de carneiro e açúcar, enquanto Bruxelas quer o fim da utilização de certos localizadores geográficos em produtos como o Prosecco e o queijo feta.

Autoridades da UE disseram que seria mais difícil para o bloco mudar significativamente a sua posição em relação à carne vermelha e, com eleições marcadas para os próximos anos, as negociações poderiam ser levadas ainda mais longe no futuro.

A medida de Farrell foi aplaudida por grupos empresariais australianos, agricultores e até mesmo pelos partidos de oposição de centro-direita.

A Federação Nacional de Agricultores disse que o acordo de comércio livre teria “desfavorecido” o sector agrícola do país.

“A decisão de hoje foi difícil, mas no final de contas foi a decisão certa”, disse o presidente da NFF, David Jochinke, em comunicado na segunda-feira. “É decepcionante que os europeus não estivessem dispostos a colocar algo comercialmente significativo na mesa.”

Outras partes interessadas foram mais críticas.

Não concluir o acordo em Osaka é um “resultado desastroso” para algo que é estrategicamente importante para ambos os lados, segundo Jason Collins, CEO do Conselho Empresarial Europeu-Australiano.

Para a Austrália, o governo trabalhista de centro-esquerda foi atacado após a pesada derrota de um referendo nacional que apoiou para criar um órgão consultivo indígena. Os políticos da oposição acusaram-no de não se concentrar suficientemente na economia e um acordo comercial com a Europa teria contrariado essa narrativa.

Entretanto, a administração da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, procurava uma vitória no comércio depois de uma tentativa falhada com os EUA de remover as tarifas sobre aço e alumínio impostas pela administração do antigo presidente Donald Trump. Também enfrenta dificuldades para concluir um acordo com o bloco Mercosul que inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O fracasso das negociações pode tornar mais difícil a cooperação em minerais críticos, disseram as autoridades da UE. Esclarecer o ambiente de investimento na Austrália através do ACL teria ajudado a atrair mais investimento europeu para um setor que é cada vez mais importante por razões geopolíticas e para ajudar a impulsionar a transição para a energia verde.