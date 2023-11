Chuvas fazem cinco mortos e oito feridos na Huíla

A informação foi avançada hoje, quarta-feira, pelo porta-voz em exercício do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros da Huíla, Francisco Matias, realçando que ao todo, de 15 a 21 deste mês, foram registadas 45 ocorrências, com o registo de 13 vítimas com idades entre os sete e os 35 anos, cujos locais de incidência são os municípios de Caluquembe e do Lubango.

Destacou quatro mortes por descarga atmosférica em residências, na via pública e no campo de pasto, sucederam-se no município de Caluquembe, mais precisamente nas localidades de Alemanha, Calanda e Valódia. A outra vítima morreu no Lubango, em consequência do desabamento do muro de uma residência, trata-se de um menor de sete anos de idade.

No mesmo período, 19 residências ficaram sem cobertura e outras sete viram os muros caírem, houve ainda a destruição de seis barracas em mercados informais e duas inundações de residências, nos municípios do Lubango e de Caluquembe.

Francisco Matias apelou às famílias que ainda vivem em locais de zonas de riscos, como junto as ravinas e de campos abertos, por seres zonas de incidências de descargas atmosféricas, a abandonarem esses espaços, para prevenir males piores. BP/MS