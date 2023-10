Assembleia Nacional chumba iniciativa de destituição do Presidente da República (actualização)

O processo de impugnação do presidente angolano João Lourenço iniciado pela UNITA foi hoje derrotado na Assembleia Nacional quando os deputados do MPLA votaram contra a criação de uma comissão de investigação.

A votação foi feita numa plenária convocada de urgência pelo presidente do parlamento, sessão essa marcada por apupos mútuos dos deputados dos dois partidos.

“Angola é do povo não é do MPLA” e “medo, medo” gritavam os deputados da UNITA enquanto os parlamentares do MPLA respondiam com “sufrágio, sufrágio”.

Na votação que se seguiu os votos do MPLA garantiram que não será formada uma comissão de investigação às alegações contidas no documento entregue pela oposição ao parlamento.

O chefe da bancada parlamentar da UNITA Liberty Chiyaka, disse que a decisão é nula porque “a assembleia não pode fazer uma votação sem ter uma proposta”.

“A votação tem que ser feita com base no relatório parecer e um projeto de resolução”, disse Chiaka para quem tem que haver “uma proposta de resolução que cria a comissão”.

Para alám disso, afirmou, a votação tem que ser secreta.

“Esse exercício do MPLA é simplesmente nulo”, disse.

Chiaca diz que os deputados do MPLA, foram “pouco inteligentes” em não criarem uma comissão eventual para discutirem a acusação da UNITA e por isso a batalha de destituição do presidente da República vai continuar.

“É claro que o processo vai continuar, felizmente só está a começar”, disse, considerando “uma vergonha” o ato deste sábado.

A VOA tentou o contato com os deputados do MPLA, Antônio Paulo e o também porta-voz do partido que governa angola, Rui Falcão mas sem sucesso.