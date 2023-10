Ásia enfrenta uma das piores perspectivas económicas em meio século, alerta o Banco Mundial

O Banco Mundial reduziu a sua previsão para o crescimento da China no próximo ano e alertou que as economias em desenvolvimento do Leste Asiático deverão expandir-se a uma das taxas mais baixas em cinco décadas, à medida que o proteccionismo dos Estados Unidos e os níveis crescentes de dívida representam um obstáculo económico.

As previsões mais sombrias do banco para 2024 sublinham a preocupação crescente com o abrandamento da China e a forma como este se repercutirá na Ásia . Os decisores políticos da China já estabeleceram uma das metas de crescimento mais baixas em décadas para 2023, de cerca de 5%.

Citando uma série de indicadores fracos para a segunda maior economia do mundo, o Banco Mundial disse que espera agora que a produção económica da China cresça 4,4% em 2024, abaixo dos 4,8% esperados em Abril. Também baixou a sua previsão para 2024 para o crescimento do produto interno bruto das economias em desenvolvimento no Leste Asiático e no Pacífico, que inclui a China, para 4,5%, face a uma previsão feita em Abril de 4,8% e abaixo da taxa de 5% esperada para este ano.

As projecções mostram que a região, um dos principais motores de crescimento do mundo, está preparada para o ritmo de crescimento mais lento desde o final da década de 1960, excluindo acontecimentos extraordinários como a pandemia do coronavírus, a crise financeira asiática e o choque petrolífero global na década de 1970. Os economistas esperavam que a recuperação da China dos rigorosos controlos pandémicos fosse “mais sustentada e mais significativa do que acabou por ser”, disse Aaditya Mattoo, economista-chefe do Banco Mundial para a Ásia Oriental e o Pacífico. O banco destacou a queda das vendas no retalho chinês para níveis abaixo dos níveis anteriores à pandemia, a estagnação dos preços das casas, o aumento da dívida das famílias e o atraso no investimento do setor privado.

Mattoo advertiu que o crescimento mais lento persistiria a menos que os governos, incluindo o da China, embarcassem em reformas “mais profundas” no sector dos serviços. Mas a transição de um crescimento liderado pela propriedade e pelo investimento tem sido um desafio para muitas economias asiáticas em desenvolvimento. “Numa região que realmente prosperou através do comércio e do investimento na indústria transformadora. . . a próxima grande chave para o crescimento virá da reforma dos setores de serviços para aproveitar a revolução digital”, afirmou.

A procura global mais fraca está a cobrar o seu preço. As exportações de bens caíram mais de 20 por cento na Indonésia e na Malásia, e mais de 10 por cento na China e no Vietname, em comparação com o segundo trimestre de 2022. O aumento da dívida das famílias, das empresas e do governo prejudicou ainda mais as perspectivas de crescimento. A deterioração das previsões também reflecte que grande parte da região – e não apenas a China – está a começar a ser afectada pelas novas políticas industriais e comerciais dos EUA ao abrigo da Lei de Redução da Inflação e da Lei dos Chips e da Ciência.

Durante anos, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e as tarifas impostas a Pequim por Washington beneficiaram o Sudeste Asiático, impulsionando a procura de importações para outros países da região, especialmente o Vietname. Mas a introdução das leis IRA e Chips em 2022 – políticas concebidas para impulsionar a produção nos EUA e reduzir a dependência americana da China – atingiu os países do Sudeste Asiático.

As suas exportações de produtos afectados para os EUA caíram. “Toda esta região que tinha beneficiado perversamente das tensões comerciais EUA-China em termos de desvio [comercial] está agora a sofrer desvios comerciais”, disse Mattoo. As exportações de eletrônicos e máquinas da China e de países do sudeste asiático, incluindo Indonésia, Vietname, Filipinas, Malásia e Tailândia, diminuíram depois que as políticas protecionistas do presidente Joe Biden entraram em vigor, de acordo com o Banco Mundial. Em comparação, o comércio dos EUA com países como o Canadá e o México, que, ao contrário da China e do Sudeste Asiático, estão isentos dos requisitos de conteúdo local associados aos subsídios dos EUA, não diminuiu.

“O tratamento sob estas disposições é discriminatório contra países que não estão isentos dos requisitos de conteúdo local”, disse Mattoo. Os dados do Banco Mundial consideram uma redução na procura devido ao abrandamento geral do crescimento global que está a afectar todos os países.

Os países preocupados do Sudeste Asiático apressam-se a reagir. As empresas indonésias criticaram a exclusão “injusta” dos minerais críticos do país de um enorme pacote de subsídios dos EUA para tecnologia verde. A Indonésia detém as maiores reservas mundiais de níquel, que é crucial para a produção de baterias de veículos elétricos. Jacarta está a tentar negociar uma disposição que tornaria as suas exportações minerais elegíveis para tratamento semelhante ao Canadá ou ao México. Grupos de lobby empresarial no Vietname argumentaram de forma semelhante que os EUA deveriam estender os benefícios do crédito fiscal para veículos eléctricos a Hanói, especialmente depois de os dois países melhorarem formalmente os laços este mês. Os EUA são o maior mercado do Vietname, mas os envios caíram 19,1 por cento entre Janeiro e Agosto deste ano, em comparação com um aumento de 13,6 por cento em 2022.