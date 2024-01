Arábia Saudita abandona planos de expansão petrolífera, levantando questões sobre a procura de petróleo face à transição energética

A empresa petrolífera estatal da Arábia Saudita, Aramco, abandonou um plano para aumentar a sua capacidade de produção de petróleo, uma enorme reversão que levantará questões sobre a visão do reino em relação à futura procura de petróleo face à transição energética.

A medida surpreendente surge depois de o maior exportador de petróleo do mundo ter dito, em Novembro, que estava a progredir “muito bem” com um projecto multibilionário para aumentar a capacidade para 13 milhões de barris por dia até 2027, à medida que a procura na China e na Índia continua a crescer. A Arábia Saudita tem atualmente capacidade para 12 milhões e produz cerca de 9 milhões por dia, depois de ter restringido a produção como parte dos esforços da OPEP+ para reanimar o mercado global de petróleo e evitar um excedente.

A mudança no plano de investimento ordenada pelo governo saudita ocorre num momento em que a Aramco aumentou significativamente o pagamento de dividendos ao Estado, seu principal proprietário. O reino regista um défice fiscal , uma vez que gasta dezenas de milhares de milhões de dólares em esforços para diversificar a economia em áreas como o desporto e o turismo.

A decisão eliminará uma parte significativa da reserva de oferta que os comerciantes esperavam para o final desta década, uma lacuna que poderá ser difícil de preencher por outros. Manter capacidade não utilizada adicional é dispendioso, especialmente quando o país já produz muito abaixo da sua taxa máxima e é provável que o crescimento da procura abrande com a transição energética.

A Aramco atualizará o seu plano de gastos de capital quando anunciar os resultados anuais em março, de acordo com um comunicado. A RBC Capital Markets espera que a empresa reduza o seu orçamento anual em cerca de 5 mil milhões de dólares em relação à orientação anterior.

Embora o petróleo continue a ser a espinha dorsal da economia, a Saudi Aramco está a expandir-se no gás natural, produtos químicos e energias renováveis. Essas empresas provavelmente receberão uma parte do dinheiro economizado com a expansão da capacidade petrolífera, disse uma pessoa familiarizada com os planos.

A empresa também espera que mais 1 milhão de barris por dia de fornecimento de petróleo sejam liberados para exportações até 2030, como resultado do plano interno mais amplo do reino para parar de queimar petróleo para geração de energia.

A decisão ocorre num momento em que a Aramco está pagando muito mais dividendos ao governo, mesmo com o corte da sua produção. A empresa – 98% estatal – aumentou o seu pagamento trimestral em mais de 10 mil milhões de dólares, para 29,4 mil milhões de dólares nos dois trimestres anteriores, à medida que o governo procura financiar o seu défice fiscal.

A Arábia Saudita provavelmente registará um défice orçamental de cerca de 4,3% do produto interno bruto em 2024 e terá mais de 46 mil milhões de dólares em necessidades de financiamento, de acordo com o banco Emirates NBD, com sede no Dubai.

A Bloomberg Economics estima que a Arábia Saudita precisa de um preço do petróleo de 108 dólares por barril para equilibrar o seu orçamento e fazer face às despesas internas do fundo soberano. O petróleo bruto em Londres está a ser negociado perto dos 82 dólares por barril, mantendo-se praticamente estável , à medida que amplas ofertas de todo o mundo contrabalançam a crise cada vez mais profunda no Médio Oriente.