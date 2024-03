Angola obtém primeira vitória em Montreux

A Selecção Nacional sénior masculina de hóquei em patins venceu esta sexta-feira a equipa do Montreux HC, por 5-2, na terceira e última jornada do grupo A do Torneio de Páscoa.

Depois de duas derrotas frente a Argentina e Itália, hoje, os angolanos redimiram-se, mesmo da desvantagem ao intervalo, por 1-2.

A ousadia na segunda parte permitiu marcar quatro golos e obter o almejado triunfo na prova que decorre na cidade de Montreux (Suíça).

Os golos do “cinco” angolano foram marcados por Fábio Faria, Rafael Lourenço, Py e Afonso Sousa (2).

Angola volta a jogar sábado para as classificativas do quinto ao oitavo lugar, com um adversário a definir em função da classificação no grupo B.

A equipa nacional angolana ficou na terceira posição com três pontos, num grupo liderado pela Argentina (9 pts), seguido pela Itália (6).

A melhor prestação do país na prova, que ja leva 69 edições, foi o terceiro lugar alcançado em 2015.

A competição serve de antecâmara para os Jogos Mundiais da patinagem, em Setembro, em Navara (Itália).WR/MC