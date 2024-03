Cristãos de todo o mundo celebram a sexta-feira santa

Como é habitual, o Papa Francisco vai presidir à Via Sacra, que está prevista para esta noite, na capital italiana.

Os cristãos de todo o mundo celebram com devoção a sexta-feira santa, em memória da crucificação e da morte de Jesus Cristo.

Como acontece todos os anos na cidade de Roma, em Itália, o Papa vai presidir à Via Sacra, prevista para a noite de 29 de março. A Via Sacra terá início no Coliseu e terminirá no Templo de Vénus, no monte Palatino, com a atual benção apostólica.

Em Jerusalém, os fiéis marcharam ao longo da Via Dolorosa, numa procissão que culmina na Igreja do Santo Sepulcro, onde os cristãos católicos e ortodoxos acreditam que Jesus foi enterrado antes da sua ressurreição.

Já os católicos devotos das Filipinas assinalaram a sexta-feira santa com uma reconstituição da crucificação de Jesus Cristo na cidade de San Fernando, a norte da capital Manila.

Em Espanha, onde os fiéis vivem a semana santa com especial intensidade, as chuvas obrigaram ao cancelamento das procissões em Sevilha e noutras cidades. No entanto, na cidade de Calanda, na região de Aragão, mais de mil tambores tocaram em uníssono durante vinte e quatro horas, e sem pausas, para assinalar a morte de Cristo.

Em Portugal, a população também já começou as celebrações da Páscoa, marcada por tradições como a Procissão da Burrinha em Braga, a Procissão das Flores no Algarve ou o Enterro do Bacalhau em Beiras.