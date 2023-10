Angola defronta RDC em data FIFA

A Selecção Nacional de futebol defronta terça-feira a sua congénere da RD Congo, no estádio do Bonfim, na cidade portuguesa de Setúbal, em jogo amistoso, referente a última data FIFA do ano.

Trata-se do oitavo confronto entre as duas selecções desde 2006, no qual os Palancas Negras (designação da Selecção de Angola), vão procurar o seu primeiro triunfo.

Os congoleses, por seu lado, tentam a sexta vitória, depois de terem ganho os anteriores, por 2-1 (4-2), (2-1), (2-0) e 1-0. Empataram em duas ocasiões a nulo.

Este será o terceiro desafio amistoso desde que os angolanos se qualificaram para a 34ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’204), a disputar-se de 13 de Janeiro a 11 de Fevereiro.

O primeiro aconteceu em Teerão, diante do Irão, com derrota de 0-4 e empate (1-1), com a similar de Moçambique.

No CAN de 2024, Angola integra o grupo D, ao lado da Argélia, Burkina Faso e Mauritânia, enquanto a RD Congo figura na série F, com Marrocos, Tanzânia e Zâmbia. JAD/FN